Андрей Соломатин: "Пас Абеля во втором голе ЦСКА получился гениальным"

Бывший защитник ЦСКА ​Андрей Соломатин отметил высокую организацию игры армейцев в матче 4-го тура РПЛ тульским "Арсеналом" (3:0). Кроме того, он выделил игру новичка красно-синих Николу Влашича.

- Был на стадионе и могу сказать, что мне армейцы понравились и игрой, и результатом. Они разыгрывали мяч на высоких скоростях и действовали разнообразно в атаке, - сказал Соломатин. - Новички планомерно адаптируются к партнерам и принципам игры ЦСКА.

Будем ждать прогресса в их игре. Второй гол в исполнении Бистровича получился очень эффектным. Пас Абеля назову просто гениальным, но и исполнение хорвата вышло крутым. В обороне отыграли надежно, как и Акинфеев сделал, то, что должен был. Как только травмированные игроки выздоровеют, а новички сыграются, будем играть еще лучше.

- С приходом Влашича, мяч стал держаться у армейцев лучше?

- Хорват качественное усиление. Влашич очень хорошо созидал и разрушал, но допускал при этом помарки в передачах. Он будет выглядеть лучше от игры к игре. Так как Набабкин не игрок центра поля, а крайний защитник, ему трудновато справляться с функциями на этой позиции. В любом случае, смотрим вперед с оптимизмом. (Арман МКРТЧЯН)