Александр Кокорин: "Матч против "Спартака" на 100 процентов выходит сейчас на первый план"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что эмоции главного тренера Роберто Манчини по ходу встречи позволяют держать себя в тонусе. Он также добавил, что теперь на первый план выходит игра со "Спартаком" в 18-м туре премьер-лиги, несмотря на встречу группового турнира Лиги Европы против "Вардара".

– Манчини был недоволен нашей игрой? Он всегда такой. Даже когда мы выигрываем 3:0, 4:0, он очень эмоционален, – сказал в эфире программы "После футбола" Кокорин. – Это не дает команде расслабиться и позволяет держать себя в тонусе перед хорошими матчами впереди.

За счет чего прибавили во втором тайме? Поговорили с тренером, он рассказал нам, как действовать, как прибавить в прессинге. Еще соперник устал. Начали фолить, пропустили 2-3 гола и в конце развалились.

50 тысяч зрителей? Был большой повод – чествовали футболистов, которые 10 лет назад выиграли чемпионат. Люди пришли отдать им честь.

На 100 процентов матч против "Спартака" выходит сейчас на первый план. Некоторые футболисты, возможно, получат отдых во встрече с "Вардаром". Задачу в Лиге Европы мы выполнили, но это не значит, что мы не будем стараться. Может быть, выйдут ребята, которые получали меньше игрового времени. Мы держим в уме "Спартак".

Вопросов к Черчесову у меня нет. Большой ему привет, будем ждать игр в следующем году. Жалко, что в этом уже не будет матчей с хорошими соперниками.

Встреча 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени. Гостевой матч со "Спартаком" в 18-м туре чемпионата России пройдет 27 ноября, начало – в 19.30.

Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"