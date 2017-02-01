Зоран Тошич: "Пусть "Спартак" покупает игроков. И, возможно, станет вторым"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подчеркнул, что для команды чемпионство "Спартака" не станет катастрофой.

– В "Спартак" приходит обладатель Кубка УЕФА Луиз Адриану, опытнейший Самедов.

– Это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. "Спартак" покупает футболистов и, может быть, станет вторым.

– Вторым?

– Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).

– Для вас станет катастрофой, если "Спартак" все-таки станет чемпионом?

– Нет.

– Почему?

– Братья, Игнаш, Акинфеев уже шесть раз были чемпионами. Я – трижды. Сколько раз выигрывал золото за это время "Спартак"? 0. Поэтому какой-то трагедии я не вижу. Нам сейчас нужно думать о себе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Тошича