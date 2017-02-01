Зоран Тошич: "Пусть "Спартак" покупает игроков. И, возможно, станет вторым"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подчеркнул, что для команды чемпионство "Спартака" не станет катастрофой.
– В "Спартак" приходит обладатель Кубка УЕФА Луиз Адриану, опытнейший Самедов.
– Это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. "Спартак" покупает футболистов и, может быть, станет вторым.
– Вторым?
– Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).
– Для вас станет катастрофой, если "Спартак" все-таки станет чемпионом?
– Нет.
– Почему?
– Братья, Игнаш, Акинфеев уже шесть раз были чемпионами. Я – трижды. Сколько раз выигрывал золото за это время "Спартак"? 0. Поэтому какой-то трагедии я не вижу. Нам сейчас нужно думать о себе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
замороженное сало
ахренеть как сильно, ну прям ваще пипец как сильно как раз тебе по развитию -:) по твоему спартак не был чемпионом что-ли? а сколько раз , напомни-ка всем нам и глупенькому тошичу. передай ему, что три раза это маловато, не дотягивает тошич до спартака-то, чтобы квакать .-:) пытающиеся быть напыщенными глупыши.
01:25
vit316
Сильно подколол!!! )))))))))))
22:03 1 февраля
199
Всё таки правильно говорят-как только игрок попадает в любую столичную команду, северную это тоже касается, он становится невменяемым.
21:14 1 февраля
sozerzator
Красава, Зоран, респект, брат! "Когда Срамтак всех рвал" - фантастика специально для makas13 находится на 3-м этаже нашего супермаркета...
20:52 1 февраля
Mark Krass
makas13, ты что мордовское, сам то помнишь те времена?))
19:28 1 февраля
makas13
когда Спартак всех рвал и каждый год становился чемпионом, этот недоноск ещё в штаны ссялся
19:15 1 февраля
Grafin82
эстонский армеец ====== - "пусть лучше "Зенит" на новом стадионе отпразднует чемпионство."))))))))))) Это ты верно подметил))))) Когда "Сенитка - не мытка" достроит стадион, что бы на нем что то отпраздновать - еще два поколения ждать надо)))))
19:03 1 февраля
эстонский армеец
Самое верное - это то, что за то время, когда "Спархряк" был последний раз чемпионом, выросло целое поколение, которое этого в глаза не видело. Есть надежда, что и в этом году не дадут этого - пусть лучше "Зенит" на новом стадионе отпразднует чемпионство.
18:40 1 февраля
Динамо Клин
По барабану, кто станет вторым, лишь бы зинид не стал первым
18:34 1 февраля
delacrua
чья бы мычала? это мурло раз в год как палка стреляет. зоран который
18:33 1 февраля
spetrov
Учитесь у ziggy1976. :)
18:31 1 февраля
ziggy1976
умничка))) подобные перлы надо распечатывать и вешать на базе в Тушино, чтобы не было проблем с мотивацией.
18:30 1 февраля
Grafin82
ЗОРАН ТОШИЧ: "ПУСТЬ "СПАРТАК" ПОКУПАЕТ ИГРОКОВ. И, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ ВТОРЫМ, А ЦСКА - ПОКУПАЕТ СУДЕЙ И КОМАНДЫ - СОПЕРНИКИ, И СТАНЕТ ПЕРВОЙ" - ( хотел сказать Зоран, но тут кончился Кокаин и он ответил по другому)
18:28 1 февраля
spetrov
infeneon, видимо, потому что СЭ счет необходимым привести именно эти цитаты из полного интервью, которое мы, скорее всего, увидим завтра в номере. А там разговор про всякое будет вестись.
18:28 1 февраля
Нубяшка
Dzainer плесенью несет только от спартака 15 лет уже. Кони еще выше вас будут , а чемпионом станет Зенит
18:27 1 февраля
infeneon
Почему в интервью с игроком ЦСКА говорится только о Спартаке? Чем он улыбается? Сами такого же супер форварда взяли как и Спартак (Адриано и Оналанде)
18:26 1 февраля
spetrov
.
18:25 1 февраля
spetrov
Забавные вы ребята. Наверное, даже адекватными себя втайне считаете. :) П_о_в_а_р, видишь ли ты своих соплеменников во всей их красе? :)
18:25 1 февраля
Helicopter
0 он и в Африке 0.
18:25 1 февраля
Dzainer
Тошич - дешевое гавно, а цска с тухлым составом играет который год, уже плесень оттуда идет, может быть стант 4ми если постараются
18:23 1 февраля
zega
У этого неадеквата конский менталитет, ведь купленые титулы считают только лошади.
18:22 1 февраля
spetrov
Спартачи, вы там мониторы не заплевали себе в момент прочтения? :) Что он должен был сказать вам, кроме банальной констатации фактов?
18:17 1 февраля
Bache Gabrielsen
Помнится, этот балабол по осени заявлял, что вот скоро ЦСКА обыграет Спартак и таблица приобретет привычный вид. Что из этого вышло - все знают :) Бу-га-га.
18:14 1 февраля
Митяй Антибомж
Ха-ха-ха )) Тошич трололошич )) Конюшня ВОЗМОЖНО станет третьей, если дядя Женя таки отыщет бабла судьишкам забашлять.
18:11 1 февраля
spartak ekspress
за счет чемоданов гинера первые или вторые, в 2015 краснодар чудом отдал второе место, в в 2016 первое ростов
18:08 1 февраля
URS123
Ну подружка верная Тпру старушка древняя Стань Маруська в стороне
18:00 1 февраля
75serg75
Действительно, зачем покупать игроков, если в ЛЧ и так всех рвем.
17:59 1 февраля
James Gang
Тошич знатно трындит...
17:56 1 февраля
Jean4
А возможно и первым или третьим, все возможно.
17:48 1 февраля
tima_7
Двое других, судя по всему ещё раз 5 могут выиграть.
17:47 1 февраля