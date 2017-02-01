17:30 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зоран Тошич: "Пусть "Спартак" покупает игроков. И, возможно, станет вторым"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подчеркнул, что для команды чемпионство "Спартака" не станет катастрофой.

– В "Спартак" приходит обладатель Кубка УЕФА Луиз Адриану, опытнейший Самедов.

– Это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. "Спартак" покупает футболистов и, может быть, станет вторым.

– Вторым?

– Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).

– Для вас станет катастрофой, если "Спартак" все-таки станет чемпионом?

– Нет.

– Почему?

Братья, Игнаш, Акинфеев уже шесть раз были чемпионами. Я – трижды. Сколько раз выигрывал золото за это время "Спартак"? 0. Поэтому какой-то трагедии я не вижу. Нам сейчас нужно думать о себе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Тошича

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (32)
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замороженное сало

ахренеть как сильно, ну прям ваще пипец как сильно как раз тебе по развитию -:) по твоему спартак не был чемпионом что-ли? а сколько раз , напомни-ка всем нам и глупенькому тошичу. передай ему, что три раза это маловато, не дотягивает тошич до спартака-то, чтобы квакать .-:) пытающиеся быть напыщенными глупыши.

01:25

vit316

Сильно подколол!!! )))))))))))

22:03 1 февраля

199

Всё таки правильно говорят-как только игрок попадает в любую столичную команду, северную это тоже касается, он становится невменяемым.

21:14 1 февраля

sozerzator

Красава, Зоран, респект, брат! "Когда Срамтак всех рвал" - фантастика специально для makas13 находится на 3-м этаже нашего супермаркета...

20:52 1 февраля

Mark Krass

makas13, ты что мордовское, сам то помнишь те времена?))

19:28 1 февраля

makas13

когда Спартак всех рвал и каждый год становился чемпионом, этот недоноск ещё в штаны ссялся

19:15 1 февраля

Grafin82

эстонский армеец ====== - "пусть лучше "Зенит" на новом стадионе отпразднует чемпионство."))))))))))) Это ты верно подметил))))) Когда "Сенитка - не мытка" достроит стадион, что бы на нем что то отпраздновать - еще два поколения ждать надо)))))

19:03 1 февраля

эстонский армеец

Самое верное - это то, что за то время, когда "Спархряк" был последний раз чемпионом, выросло целое поколение, которое этого в глаза не видело. Есть надежда, что и в этом году не дадут этого - пусть лучше "Зенит" на новом стадионе отпразднует чемпионство.

18:40 1 февраля

Динамо Клин

По барабану, кто станет вторым, лишь бы зинид не стал первым

18:34 1 февраля

delacrua

чья бы мычала? это мурло раз в год как палка стреляет. зоран который

18:33 1 февраля

spetrov

Учитесь у ziggy1976. :)

18:31 1 февраля

ziggy1976

умничка))) подобные перлы надо распечатывать и вешать на базе в Тушино, чтобы не было проблем с мотивацией.

18:30 1 февраля

Grafin82

ЗОРАН ТОШИЧ: "ПУСТЬ "СПАРТАК" ПОКУПАЕТ ИГРОКОВ. И, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ ВТОРЫМ, А ЦСКА - ПОКУПАЕТ СУДЕЙ И КОМАНДЫ - СОПЕРНИКИ, И СТАНЕТ ПЕРВОЙ" - ( хотел сказать Зоран, но тут кончился Кокаин и он ответил по другому)

18:28 1 февраля

spetrov

infeneon, видимо, потому что СЭ счет необходимым привести именно эти цитаты из полного интервью, которое мы, скорее всего, увидим завтра в номере. А там разговор про всякое будет вестись.

18:28 1 февраля

Нубяшка

Dzainer плесенью несет только от спартака 15 лет уже. Кони еще выше вас будут , а чемпионом станет Зенит

18:27 1 февраля

infeneon

Почему в интервью с игроком ЦСКА говорится только о Спартаке? Чем он улыбается? Сами такого же супер форварда взяли как и Спартак (Адриано и Оналанде)

18:26 1 февраля

spetrov

.

18:25 1 февраля

spetrov

Забавные вы ребята. Наверное, даже адекватными себя втайне считаете. :) П_о_в_а_р, видишь ли ты своих соплеменников во всей их красе? :)

18:25 1 февраля

Helicopter

0 он и в Африке 0.

18:25 1 февраля

Dzainer

Тошич - дешевое гавно, а цска с тухлым составом играет который год, уже плесень оттуда идет, может быть стант 4ми если постараются

18:23 1 февраля

zega

У этого неадеквата конский менталитет, ведь купленые титулы считают только лошади.

18:22 1 февраля

spetrov

Спартачи, вы там мониторы не заплевали себе в момент прочтения? :) Что он должен был сказать вам, кроме банальной констатации фактов?

18:17 1 февраля

Bache Gabrielsen

Помнится, этот балабол по осени заявлял, что вот скоро ЦСКА обыграет Спартак и таблица приобретет привычный вид. Что из этого вышло - все знают :) Бу-га-га.

18:14 1 февраля

Митяй Антибомж

Ха-ха-ха )) Тошич трололошич )) Конюшня ВОЗМОЖНО станет третьей, если дядя Женя таки отыщет бабла судьишкам забашлять.

18:11 1 февраля

spartak ekspress

за счет чемоданов гинера первые или вторые, в 2015 краснодар чудом отдал второе место, в в 2016 первое ростов

18:08 1 февраля

URS123

Ну подружка верная Тпру старушка древняя Стань Маруська в стороне

18:00 1 февраля

75serg75

Действительно, зачем покупать игроков, если в ЛЧ и так всех рвем.

17:59 1 февраля

James Gang

Тошич знатно трындит...

17:56 1 февраля

Jean4

А возможно и первым или третьим, все возможно.

17:48 1 февраля

tima_7

Двое других, судя по всему ещё раз 5 могут выиграть.

17:47 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ