20:43 19 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" заинтересовался Настасичем и отказался возвращать Шкртела?

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Защитник "Шальке" Матия Настасич попал в сферу интересов "Зенита", утверждает ФАН. Трансфер 23-летнего серба оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро. Настасич ранее выступал за "Фиорентину", откуда перешел в "Шальке" в 2015 году за 9,5 миллиона евро.

Также источник утверждает, что "Зенит" отказался возвращать в клуб защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела. 32-летний словак был готов вернуться в Санкт-Петербург, однако руководство российского клуба отказалось от его услуг, ища более молодого защитника.

Дополнительная информация

https://riafan.ru/597176-zenit-otkazalsya-ot-vozvrashcheniya-shkrtela

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Материалы REN-TV

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