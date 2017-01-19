"Зенит" заинтересовался Настасичем и отказался возвращать Шкртела?

Защитник "Шальке" Матия Настасич попал в сферу интересов "Зенита", утверждает ФАН. Трансфер 23-летнего серба оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро. Настасич ранее выступал за "Фиорентину", откуда перешел в "Шальке" в 2015 году за 9,5 миллиона евро.

Также источник утверждает, что "Зенит" отказался возвращать в клуб защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела. 32-летний словак был готов вернуться в Санкт-Петербург, однако руководство российского клуба отказалось от его услуг, ища более молодого защитника.