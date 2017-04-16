"Зенит" вывесил баннер с Боярским перед матчем со "Спартаком"

Болельщики "Зенита" провел красочный перфоманс в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Поклонники питерского клуба вывесили баннер, на котором изображен известный болельщики сине-бело-голубых, знаменитый артист России Михаил Боярский.
"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".
#ТысячаЧертей 🤠 #СпартакЗенит pic.twitter.com/OHylmsCHlq– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 April 2017
Михаил Боярский на #СпартакЗенит #23тур #РФПЛ #НашФутбол #МатчТВ– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 16 April 2017
Статистика матча: https://t.co/WUWSIKg4tb pic.twitter.com/4Z1rk3TWNs