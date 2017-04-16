20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" вывесил баннер с Боярским перед матчем со "Спартаком"

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Болельщики "Зенита" провел красочный перфоманс в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Поклонники питерского клуба вывесили баннер, на котором изображен известный болельщики сине-бело-голубых, знаменитый артист России Михаил Боярский.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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