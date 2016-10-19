18:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" выкупит Селихова у "Амкара" за 7 миллионов евро?

Александр СЕЛИХОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Александр СЕЛИХОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", в ходе зимнего трансферного окна "Зенит" намерен приобрести 22-летнего вратаря "Амкара" Александра Селихова. По нашим данным, сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста, чей контракт с пермяками действует до лета 2018 года, 7 миллионов евро. При этом "Спартак", также рассматривавший кандидатуру голкипера, на такие траты не готов.

Напомним, что Селихов дебютировал в уральской команде в сезоне-2015/16, с тех пор он провел в ее составе 36 официальных матчей в чемпионате России и Кубке страны, пропустив в них 32 гола. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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onlywhitespartak

А Федун и 4 пожалел , щас бы бомжам за 15 отдал с учетом московской наценки и был бы в шоколаде , почему у на. Глупый еврей владелец ))

19:01

merniloskut

На чьи деньги пьёте?

18:50

ухтышъ

Если все таки собрались брать его, то надо в сделку включать Каржа, и менять их местами, а вообще есть классный, свой, Бабурин, который лучше и Кержа и цыгана, вот кого надо ставить в рамку!!!

18:46

Dambos

а по моим данным в СЭ работают много людей с нетрадиционной ориентацией!!!

18:43

Jean4

Амкар тоже кто-то должен спонсировать, хотя бы так.)

18:40

васятка

Задолбали,как сороки,что заблестело,надо схватить.Дайте Мише-то поиграть,пусть набирается опыта.

18:38

Реалист!

У цыгана свои причуды . И понять их логику невозможно. При наличии отличного вратаря Кержакова ищет приключений на стороне. Саша хороший вратарь, но пока до Зенита недотягивает.Если кого-то и брать , то лучше уже Лунева.

18:36

Dr Death

Под лч, лучше бы Акинфеева подписали, он то точно подешевле!!!

18:33

serzheo

Да. Лодыгин спекся. А как играл в начале.... нарадоваться не могли.

18:33

Красно синий

Семь мало.Надо больше.И по ходу дела накидывать ещё бабла,чтоб как со стадионом.

18:29

никнейм1

Вратарь- полкоманды, Лодыгин доказал.

18:25

зенит-супер-чемпион

посмотреть бы на него в деле. а 3 штуки он от зенита пропустил?

18:17

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