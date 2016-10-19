"Зенит" выкупит Селихова у "Амкара" за 7 миллионов евро?

Как стало известно "СЭ", в ходе зимнего трансферного окна "Зенит" намерен приобрести 22-летнего вратаря "Амкара" Александра Селихова. По нашим данным, сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста, чей контракт с пермяками действует до лета 2018 года, 7 миллионов евро. При этом "Спартак", также рассматривавший кандидатуру голкипера, на такие траты не готов.

Напомним, что Селихов дебютировал в уральской команде в сезоне-2015/16, с тех пор он провел в ее составе 36 официальных матчей в чемпионате России и Кубке страны, пропустив в них 32 гола. (Вячеслав КОРОТКИН)