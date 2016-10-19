"Зенит" выкупит Селихова у "Амкара" за 7 миллионов евро?

Как стало известно "СЭ", в ходе зимнего трансферного окна "Зенит" намерен приобрести 22-летнего вратаря "Амкара" Александра Селихова. По нашим данным, сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста, чей контракт с пермяками действует до лета 2018 года, 7 миллионов евро. При этом "Спартак", также рассматривавший кандидатуру голкипера, на такие траты не готов.
Напомним, что Селихов дебютировал в уральской команде в сезоне-2015/16, с тех пор он провел в ее составе 36 официальных матчей в чемпионате России и Кубке страны, пропустив в них 32 гола. (Вячеслав КОРОТКИН)
onlywhitespartak
А Федун и 4 пожалел , щас бы бомжам за 15 отдал с учетом московской наценки и был бы в шоколаде , почему у на. Глупый еврей владелец ))
19:01
merniloskut
На чьи деньги пьёте?
18:50
ухтышъ
Если все таки собрались брать его, то надо в сделку включать Каржа, и менять их местами, а вообще есть классный, свой, Бабурин, который лучше и Кержа и цыгана, вот кого надо ставить в рамку!!!
18:46
Dambos
а по моим данным в СЭ работают много людей с нетрадиционной ориентацией!!!
18:43
Jean4
Амкар тоже кто-то должен спонсировать, хотя бы так.)
18:40
васятка
Задолбали,как сороки,что заблестело,надо схватить.Дайте Мише-то поиграть,пусть набирается опыта.
18:38
Реалист!
У цыгана свои причуды . И понять их логику невозможно. При наличии отличного вратаря Кержакова ищет приключений на стороне. Саша хороший вратарь, но пока до Зенита недотягивает.Если кого-то и брать , то лучше уже Лунева.
18:36
Dr Death
Под лч, лучше бы Акинфеева подписали, он то точно подешевле!!!
18:33
serzheo
Да. Лодыгин спекся. А как играл в начале.... нарадоваться не могли.
18:33
Красно синий
Семь мало.Надо больше.И по ходу дела накидывать ещё бабла,чтоб как со стадионом.
18:29
никнейм1
Вратарь- полкоманды, Лодыгин доказал.
18:25
зенит-супер-чемпион
посмотреть бы на него в деле. а 3 штуки он от зенита пропустил?
18:17