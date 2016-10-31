18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" попросил КДК РФС отменить красную карточку Кержакову

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что "Зенит" попросил комитет отменить красную карточку вратарю команды Михаилу Кержакову, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4). Это уже не первый подобный случай в нынешнем сезоне. После игры 11-го тура премьер-лиги с "Тереком" "Рубин" подал апелляцию на удаление Мийо Цакташа, которая была удовлетворена КДК.

– КДК получил официальное письмо от "Зенита" об отмене красной карточки Михаилу Кержакову в кубковом матче, – сказал Григорьянц. – Клуб прислал все необходимые документы. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Chibisov

Логичное будет решение,вратарь не сбивал нападающего,а нападающий симулировал!

19:21

Komendant1

Не просить надо, а требовать отменить не законно выданную к.к. А хохла за симуляцию отстранить от участия в кубковых играх на сезон 2017-18. Вот так справедливо будет.

19:17

sailor1990

Да, надо красную карточку у Кержакова забрать и отдать Лодыгину

19:17

Коновалов

Гаттузо зол! Правильно. Чистая симуляция абрека. Он уже почти упал , когда долетел до Миши. --------- лопушонок, так он ПОЧТИ упал или НЕ УПАЛ ?))) ЛОЛКА)))

19:11

Коновалов

как бомженедоклуб построит недостадион, тогда и отменить ЧИСТЕЙШУЮ КРАСНУЮ !!! это типа амнистия ! PS: бомжы, все на стройку века !!!

19:09

Гаттузо зол!

Правильно. Чистая симуляция абрека. Он уже почти упал , когда долетел до Миши. Надо, как в Германии сделать. В некоторых случаях при ошибке судейки выносить наказание после просмотра эпизода уже после игры. Это в основном касается грубых нарушений.

19:05

Коновалов

Чистое нарушение. Игра ногами. Об чём речь???

19:00

Буква Ё

Почему в опросе нет варианта "на уровне чемпионата"?

18:57

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