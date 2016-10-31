"Зенит" попросил КДК РФС отменить красную карточку Кержакову

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что "Зенит" попросил комитет отменить красную карточку вратарю команды Михаилу Кержакову, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4). Это уже не первый подобный случай в нынешнем сезоне. После игры 11-го тура премьер-лиги с "Тереком" "Рубин" подал апелляцию на удаление Мийо Цакташа, которая была удовлетворена КДК.

– КДК получил официальное письмо от "Зенита" об отмене красной карточки Михаилу Кержакову в кубковом матче, – сказал Григорьянц. – Клуб прислал все необходимые документы. (Сергей АСТАХОВ)