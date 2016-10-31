"Зенит" попросил КДК РФС отменить красную карточку Кержакову

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что "Зенит" попросил комитет отменить красную карточку вратарю команды Михаилу Кержакову, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4). Это уже не первый подобный случай в нынешнем сезоне. После игры 11-го тура премьер-лиги с "Тереком" "Рубин" подал апелляцию на удаление Мийо Цакташа, которая была удовлетворена КДК.
– КДК получил официальное письмо от "Зенита" об отмене красной карточки Михаилу Кержакову в кубковом матче, – сказал Григорьянц. – Клуб прислал все необходимые документы. (Сергей АСТАХОВ)
Chibisov
Логичное будет решение,вратарь не сбивал нападающего,а нападающий симулировал!
19:21
Komendant1
Не просить надо, а требовать отменить не законно выданную к.к. А хохла за симуляцию отстранить от участия в кубковых играх на сезон 2017-18. Вот так справедливо будет.
19:17
sailor1990
Да, надо красную карточку у Кержакова забрать и отдать Лодыгину
19:17
Коновалов
Гаттузо зол! Правильно. Чистая симуляция абрека. Он уже почти упал , когда долетел до Миши. --------- лопушонок, так он ПОЧТИ упал или НЕ УПАЛ ?))) ЛОЛКА)))
19:11
Коновалов
как бомженедоклуб построит недостадион, тогда и отменить ЧИСТЕЙШУЮ КРАСНУЮ !!! это типа амнистия ! PS: бомжы, все на стройку века !!!
19:09
Гаттузо зол!
Правильно. Чистая симуляция абрека. Он уже почти упал , когда долетел до Миши. Надо, как в Германии сделать. В некоторых случаях при ошибке судейки выносить наказание после просмотра эпизода уже после игры. Это в основном касается грубых нарушений.
19:05
Коновалов
Чистое нарушение. Игра ногами. Об чём речь???
19:00
Буква Ё
Почему в опросе нет варианта "на уровне чемпионата"?
18:57