"Зенит" ответил Албину

Компетентный источник в "Зените" знакомый с ситуацией прокомментировал для "СЭ" слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина относительно количества зрителей на арене "Санкт-Петербург" во время матча 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0). Ранее Албин сказал, что на арене присутствовало 11 тысяч зрителей. Это была первая игра питерцев на новом стадионе.

- Цифры, которые привел Албин, вызывают недоумение и показывают, что вице-губернатор Петербурга совершенно не ориентируется на объекте, строительство которого сам курировал, - отметил источник. - Если такие неточности допускаются в оценке количества зрителей, то что уж говорить про все остальное. Нижний ярус был практически заполнен, а матч посетило 20 004 зрителя. Напомним, что в соответствии с рекомендациями ФИФА количество зрителей на первом тестовом матче было ограничено именно цифрой 20 000.

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" – "Урал"