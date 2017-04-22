19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" ответил Албину

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Компетентный источник в "Зените" знакомый с ситуацией прокомментировал для "СЭ" слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина относительно количества зрителей на арене "Санкт-Петербург" во время матча 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0). Ранее Албин сказал, что на арене присутствовало 11 тысяч зрителей. Это была первая игра питерцев на новом стадионе.

- Цифры, которые привел Албин, вызывают недоумение и показывают, что вице-губернатор Петербурга  совершенно не ориентируется на объекте, строительство которого сам курировал, - отметил источник. - Если такие неточности допускаются в оценке количества зрителей, то что уж говорить про все остальное. Нижний ярус был практически заполнен,  а матч посетило 20 004 зрителя. Напомним, что в соответствии с рекомендациями ФИФА количество зрителей на первом тестовом матче было ограничено именно цифрой 20 000.

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" – "Урал" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Волейболюга

Господи, вы даже это не смогли сделать!!! Убогие болотные газобомжики!!!!

19:42

maxcds

позорище посещаемость в любом случае. не хныкайте болотные - вы галерка российского футбола

19:40

DENsid

Албин может считать наличные с точностью до копейки на своём счету, а количество "массовки" его мало интересует )

19:38

Enich

выборы тоже посещают 140%:)) знаем ваш счёт

19:34