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Юрий Ковтун: "Хави Гарсию изначально надо было дисквалифицировать на шесть матчей"

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Бывший защитник "Спартака" и "Динамо" Юрий Ковтун считает, что полузащитник "Зенита" Хави Гарсия изначально должен был получить жесткое наказание за фол на Юрии Газинском в гостевом матче 15-го тура чемпионата России (1:2), в результате чего хавбек "Краснодара" сломал нос. По словам нынешнего тренера "Динамо", КДК РФС вынес мягкое наказание испанцу.

 
ХАВИ ГАРСИЯ.Дисквалификация Хави Гарсии может вырасти с двух матчей до шести

– Как оцените действия Хави Гарсии в отношении Газинского?

– Это неспортивное поведение, оно не красит футболиста такого высокого уровня. Такие методы борьбы неприемлемы в футболе.

– Два матча дисквалификации и одна игра условно – справедливое решение?

– КДК еще снисходительно отнесся к нему.

– Но в случае, если Газинский в течение 15 дней с момента матча не сможет тренироваться и играть, то наказание вырастет до шести игр.

– Вот это уже справедливо. Юрий получил перелом носа, временно потерял возможность работать. Не понимаю, почему изначально не дали испанцу длительную дисквалификацию. Мне кажется, что решение КДК не до конца четко выглядит. Дайте шесть игр сразу, и пусть потом клуб подает апелляцию. Тем более зенитовец не в первый раз наносит травмы сопернику. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Тот самый Зануда

Так то вроде бы и всё верно Юра,да только вот вчера Газинский,когда поинтересовались состоянием его здоровья,ни словом не обмолвился о переломе носа,о котором ты и Шалимов утверждаете.

17:29

ЗЮК

Adro,чмо тебя в рот имеет.

17:28

Санитар леса

Юра, кто бы говорил)

17:23

shpasic

а чего ж его о Вернблуме не спросили?

17:16

SPFAN

На 6 матчей удаляют только игроков Спартака, без суда и следствия.

17:08

Mark Krass

о, костолом вью раздавать начал? С Пановым у ларька не встречался, Юрец?

17:06

Adro

ну это то чмо знает о чем говорит, ковтуна вообще надо было от футбола подальше держать и желательно на цепи

17:04

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Материалы других СМИ