Йоан Молло: "Самым приятным воспоминанием о Самаре останется победа над "Спартаком"

Новичок "Зенита" Йоан Молло, ранее выступавший за "Крылья Советов", попрощался с самарским клубом. Ранее "Крылья" объявили о переходе полузащитника в команду из Санкт-Петербурга.

По информации "СЭ", сумма отступных в контракте 27-летнего француза составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги питерцы и выкупят футболиста. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.

- Прежде всего, хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу "Крыльям Советов", самарским болельщикам, персоналу, - приводит пресс-служба самарцев слова Молло. - Я оставляю этот клуб, но "Крылья" навсегда останутся в моем сердце. Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно "Крылья", именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у "Крыльев".

Мне было очень приятно защищать цвета "Крыльев Советов", играть за Самару. Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с "Крыльями".

Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над "Спартаком". Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно.

"Крылья Советов" объявили о переходе Молло в "Зенит"