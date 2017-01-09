Молло обойдется "Зениту" в сумму около трех миллионов евро

"СЭ" стали известны нюансы трансфера полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в "Зенит". Хавбек сегодня не полетел на сбор самарцев, поскольку проходит медосмотр в Петербурге. Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги питерцы и выкупят футболиста. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.

Напомним, ранее "Зенит" пополнил другой игрок "Крыльев Советов" - Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в российской премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. (Сергей ЕГОРОВ)

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