13:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Молло обойдется "Зениту" в сумму около трех миллионов евро

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"СЭ" стали известны нюансы трансфера полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в "Зенит". Хавбек сегодня не полетел на сбор самарцев, поскольку проходит медосмотр в Петербурге. Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги питерцы и выкупят футболиста. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.

Напомним, ранее "Зенит" пополнил другой игрок "Крыльев Советов" - Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в российской премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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merniloskut

Только бы не сорвалось! Уже предвкушаю всё что достанется Зениту с этим реально голубым поступлением!)))

13:50

Jean4

Как так?, с ностальгией вспоминаются времена сотрудничества с футбольной школой "Смена", Кержаков, Аршавин, Денисов...

13:43

Как так?

При Халке-Витселе тотальный отъезд выпускников футбольной школы еще как-то можно было понять - это были реальные звезды. Но вот зачем теперь покупается Молло? Какое отношение нынешний Зенит имеет к Петербургу? Такое же однодневное шапито, как и в большинстве команд РФПЛ. Только немного подороже. ОЧЕНЬ жаль.

13:40

Darkman79

Собирают бюджетную версию Зенита видимо,потом еще Жулиану продадут в Китай,и можно будет лет 10 жить на эти деньги)))А в самую проблемную линию пока не купили ни одного игрока,видимо будут играть по бразильски))

13:28

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