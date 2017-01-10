"Крылья Советов" объявили о переходе Молло в "Зенит"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло достиг договоренности о переходе в "Зенит", информирует пресс-служба самарцев. Вчера хавбек прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. О финансовых подробностях сделки не сообщается.

По информации "СЭ", сумма отступных в контракте 27-летнего француза составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги питерцы и выкупят футболиста. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.

Напомним, ранее "Зенит" пополнил другой игрок "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в российской премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

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