Вандерсон: "Шалимов всегда меняет меня в середине второго тайма, но я уважаю его мнение"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон, отыгравший 63 минуты в матче 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2), отметил, что ничья – приемлемый результат для "быков", передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Бразилец отметил, что во всех встречах выкладывается на сто процентов.

– Как и ожидали, матч получился очень тяжелый, – сказал Вандерсон. – Соперник серьезного уровня. По тому, как все складывалось, результат хороший.

– Когда "Спартак" забил на 3-й минуте, что подумали?

– Тренер предупреждал, что нужно с самого начала сохранять концентрацию. Не получилось... К счастью, сумели исправиться.

– Вы во всех матчах этого года играете примерно одинаковое время – в районе часа. Это решение тренера, или дело в вашей физической форме?

– Так решает тренер, мнение которого я всегда уважаю. Со своей стороны выкладываюсь на все сто процентов.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"