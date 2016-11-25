Станислав Черчесов: "Селихов? Я не должен комментировать такие вопросы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 воздержался от комментариев относительно перехода вратаря "Амкара" Александра Селихова в "Спартак", передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Во вторник было официально объявлено, что 22-летний голкипер с 6 декабря продолжит карьеру в московском клубе. Контракт рассчитан на 4,5 года, а трансфер стал самым крупным в истории пермского клуба.

– Селихов? Я не должен комментировать такие вопросы, – сказал Черчесов. – Чтобы не лезть в дела той или иной команды.

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