Станислав Черчесов: "Акинфеев не ошибся, пропустив в дерби от Глушакова"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил ошибку в моменте с пропущенным голом в матче 12-го тура внутреннего первенства со "Спартаком" (1:3), передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, это был просчет, который может случиться с каждым.
- Ваше мнение о пропущенном Акинфеевым голе от Глушакова в дерби? Ошибся?
- Нет, не ошибся. Это был просчет, который может случиться со всеми.
Искремас
Игра слов. Это не ошибка, это просчёт. Это не падение, это временная потеря равновесия.)
15:49
V0VaN
чем отличается просчёт от ошибки? :-)
15:48