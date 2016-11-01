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Станислав Черчесов: "Акинфеев не ошибся, пропустив в дерби от Глушакова"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил ошибку в моменте с пропущенным голом в матче 12-го тура внутреннего первенства со "Спартаком" (1:3), передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, это был просчет, который может случиться с каждым.

- Ваше мнение о пропущенном Акинфеевым голе от Глушакова в дерби? Ошибся?

- Нет, не ошибся. Это был просчет, который может случиться со всеми.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Искремас

Игра слов. Это не ошибка, это просчёт. Это не падение, это временная потеря равновесия.)

15:49

V0VaN

чем отличается просчёт от ошибки? :-)

15:48

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