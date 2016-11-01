Станислав Черчесов: "Акинфеев не ошибся, пропустив в дерби от Глушакова"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил ошибку в моменте с пропущенным голом в матче 12-го тура внутреннего первенства со "Спартаком" (1:3), передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, это был просчет, который может случиться с каждым.

- Ваше мнение о пропущенном Акинфеевым голе от Глушакова в дерби? Ошибся?

- Нет, не ошибся. Это был просчет, который может случиться со всеми.