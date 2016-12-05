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"Спартак" указал Аленичева главным тренером в протоколе на матч с "Рубином"

Протокол матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин". Фото Сергей АСТАХОВ, "СЭ"
Протокол матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин". Фото Сергей АСТАХОВ, "СЭ"
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"Спартак" допустил ошибку в протоколе на матч 17-го тура чемпионата России против "Рубина". В графе "главный тренер" красно-белые указали своего бывшего наставника Дмитрия Аленичева. Сейчас "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (17)
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URS123

Запасные: Макгиди, Веллитон, Алекс, Йеранек.

20:40

Jean4

Багаж то его был найден в Самаре...

20:33

grey174

Бумага все стерпит!!!

20:19

ЮКИ

очепятка по старине Фройду!

20:16

паоло росси

романцева верните!

19:44

mikeV

Дисквалифицировать!!

19:44

pravda1979

А помощники его Титов и Ананко... ))

19:43

Пёс

Верните Валеру!!!

19:35

Санта_Клаус

Я за. Болею за другой клуб

19:32

foreverCSKAforever

Валеня верим!

19:31

Andre_Saratov

Все-таки Аленичева команда.

19:31

van der sar

Сгинь, нечистый, сгинь!

19:27

П_о_в_а_р

Ура!!! Теперь точно чемпионы.

19:26

Платошкин Андрей

Значит вернется Димка))))И закончит начатое)))

19:26

Thomas_Boy

Это не ошибка. Добро пожаловать домой, Дмитрий Анатолич!

19:24

Союз Аполлонович

Не надо, прошу(

19:22

Andre_Saratov

Старые бланки жалко выбрасывать.

19:21

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