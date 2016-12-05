"Спартак" указал Аленичева главным тренером в протоколе на матч с "Рубином"

"Спартак" допустил ошибку в протоколе на матч 17-го тура чемпионата России против "Рубина". В графе "главный тренер" красно-белые указали своего бывшего наставника Дмитрия Аленичева. Сейчас "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.
URS123
Запасные: Макгиди, Веллитон, Алекс, Йеранек.
20:40
Jean4
Багаж то его был найден в Самаре...
20:33
grey174
Бумага все стерпит!!!
20:19
ЮКИ
очепятка по старине Фройду!
20:16
паоло росси
романцева верните!
19:44
mikeV
Дисквалифицировать!!
19:44
pravda1979
А помощники его Титов и Ананко... ))
19:43
Пёс
Верните Валеру!!!
19:35
Санта_Клаус
Я за. Болею за другой клуб
19:32
foreverCSKAforever
Валеня верим!
19:31
Andre_Saratov
Все-таки Аленичева команда.
19:31
van der sar
Сгинь, нечистый, сгинь!
19:27
П_о_в_а_р
Ура!!! Теперь точно чемпионы.
19:26
Платошкин Андрей
Значит вернется Димка))))И закончит начатое)))
19:26
Thomas_Boy
Это не ошибка. Добро пожаловать домой, Дмитрий Анатолич!
19:24
Союз Аполлонович
Не надо, прошу(
19:22
Andre_Saratov
Старые бланки жалко выбрасывать.
19:21