"Спартак" указал Аленичева главным тренером в протоколе на матч с "Рубином"

"Спартак" допустил ошибку в протоколе на матч 17-го тура чемпионата России против "Рубина". В графе "главный тренер" красно-белые указали своего бывшего наставника Дмитрия Аленичева. Сейчас "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.