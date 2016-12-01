"Спартак" - о пенальти: "Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о прошедшем матче 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:4). Красно-белых удивил пенальти, назначенный в ворота команды в первом тайме. По мнению автора, 11-метровый удар был назначен неверно.
"А затем случился спорный эпизод, после которого волжане открыли счет. Питерский арбитр Левников, посовещавшись с помощником на линии, назначил весьма сомнительный пенальти. Кутепов зацепил соперника, но нога футболиста "Крыльев" находилась за пределами штрафной площади. Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка судейской бригады! Ребров угадал направление удара, однако Молло с 11-метровой отметки послал мяч сильно в угол", – говорится в отчете.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #КрыльяСпартак 1:0 Йоан Молло (Пенальти) pic.twitter.com/bJexrOUnGe– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.
Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым //
Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"
MAYERICK
А эти паштетные умники на своем сайте никогда не рассказывали как Баженов руками мяч в ворота Зинита заносил и удивлялся потом, что его не удалили......ДЕРЬ........
20:39
JULYA
Нам дают левый пеналь, а у Зени Нету не удаляют.
20:37
Dexty_07
вот почему вы проиграли 4-0....открыли нам глаза
20:36
Perry_Garr
а может матч продан? как там колебались котировки во время матча??
20:35
никнейм1
Из всех спартаковцев только Каррера не визжит, а работает.
20:35
serzheo
Как убивали Спартак.
20:34
sailor1990
Дааа, 4 года, а проблема оказывается в пенальти
20:34
ladafan
а не стремно после 0-4 мазаться??? позорники
20:33
Циничный
Привычная истерика Спартака начинается... Пока слабенько, визжите громче! И три гола с игры Спартаку тоже неправильно забили. А ещё судья лично мешал Спартаку забить хоть один гол!
20:33
совва
"свои" пенальти почему-то никого не удивляют)
20:32
М1967
Лучше про свои ошибки отчеты пишите. Пенальти, пусть даже и 50 на 50, но был. Только судья решает, сколько на самом деле добавлено времени. Только "великий" центр защиты позволяет Паскуато бить в упор дважды за секунды, а Корниленко забивать как на тренировке.
20:32
джей
Пенальти спорный, на усмотрение арбитра. Арбитр усмотрел, при помощи бокового судьи.
20:30
Верю в Крылья
Что-то слабенький визг.........а посильней слабо?
20:28
Babkin Vnuk
А что отчёт говорит про другие 3 гола? Спам хоть раз скажет что слил по игре?
20:27
DAVI SVININU!
100% пенальти откройте глаза!!!
20:26
_Я_против_Астротерфа_
)))))))))
20:26