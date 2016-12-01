"Спартак" - о пенальти: "Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о прошедшем матче 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:4). Красно-белых удивил пенальти, назначенный в ворота команды в первом тайме. По мнению автора, 11-метровый удар был назначен неверно.

"А затем случился спорный эпизод, после которого волжане открыли счет. Питерский арбитр Левников, посовещавшись с помощником на линии, назначил весьма сомнительный пенальти. Кутепов зацепил соперника, но нога футболиста "Крыльев" находилась за пределами штрафной площади. Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка судейской бригады! Ребров угадал направление удара, однако Молло с 11-метровой отметки послал мяч сильно в угол", – говорится в отчете.

Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым //

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