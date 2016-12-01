Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым

На 15-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Спартак" ошибочное решение принял арбитр Кирилл Левников, назначивший пенальти в ворота красно-белых. Судья неверно разобрался в деталях единоборства Ильи Кутепова с Кристианом Паскуато. Спартаковский защитник действительно попал правой ногой в правый голеностоп соперника. Однако контакт произошел за пределами штрафной площади. Рефери следовало назначить штрафной удар, а не 11-метровый. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"