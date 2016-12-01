18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым

Момент с назначением 11-метрового удара в ворота "Спартака" в Самаре. Момент с назначением 11-метрового удара в ворота "Спартака" в Самаре.
Момент с назначением 11-метрового удара в ворота "Спартака" в Самаре.
0
0
0
85

На 15-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Спартак" ошибочное решение принял арбитр Кирилл Левников, назначивший пенальти в ворота красно-белых. Судья неверно разобрался в деталях единоборства Ильи Кутепова с Кристианом Паскуато. Спартаковский защитник действительно попал правой ногой в правый голеностоп соперника. Однако контакт произошел за пределами штрафной площади. Рефери следовало назначить штрафной удар, а не 11-метровый. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

0
0
0
85
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (85)
Войти, чтобы оставить комментарий

Perry_Garr

MAYERICK Грызун пора запускать перл о том, что 2-ой гол был забит на 10-й добавленной минуте, 3-й - клюшкой для гольфа, а 4-й - просто не залетал............... 20:12 ============== думаю, срамтак-экспресс вообще аннулирует этот матч! пять интервью возьмут у хусяинова.. про то, какой левников плохой судья, выскажутся все ветераны срамтака.. будогосский тоже уйдет в отставку..

20:29

MAYERICK

Грызун пора запускать перл о том, что 2-ой гол был забит на 10-й добавленной минуте, 3-й - клюшкой для гольфа, а 4-й - просто не залетал...............

20:12

Slim Taller

Спартаковский судьишка Хусаинов вообще игрока Крыльев обвинил.Не в ту сторону,грит,пенальти надо ставить.Должно быть в ворота Крыльев.

20:09

Perry_Garr

пенальти скорее был, чем не был.. поздравляю КрыС с заслуженной победой! и фуу на срамтак..

20:05

Верю в Крылья

Неправильный матч.....Совсем неправильный

20:04

zega

Судья не прав, игрок самарской команды симулировал в нормальном силовом противоборстве, и даже если бы нарушение и было, то не в пределах штрафной площади, и судья должен был ограничиться штрафным.

20:03

71

Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"............... )))))) кто бы сомневался).

20:02

Верю в Крылья

Не зря порося визжали, чуяли, млин....

20:00

Эрмин

Да,и ещё три неправильно забили.

20:00

Veron80

4:0 наверное судья виноват! Как убивали Спартак?!

19:55

onlywhitespartak

В ближайшее время этот клоун судья судить не будет !!!

19:49

71

skalnyi Пенальти был, Кутепов завалил игрока в штрафной. Он бы на него еще и лег. СЭ хорош трындеть об ошибочном пенальти. Все по делу....................ну, а что?) это же поросячий рупор)..

19:49

skalnyi

Пенальти был, Кутепов завалил игрока в штрафной. Он бы на него еще и лег. СЭ хорош трындеть об ошибочном пенальти. Все по делу.

19:46

DAVI SVININU!

Все справедливо!

19:45

71

Итить-колотить... 4-0 ).

19:38

alexpomor

Четыре))))) да)))

19:38

hattabych

oleg_Spb Ух, Платинум - ум, честь и совесть этого портала :)))===============Я бы даже сказал: умище, честище и совестище :)

19:32

Babkin Vnuk

3-0. Хрюканье на судей закончилось? Или в том что спам беззуб тоже Зенит виноват?)

19:32

spetrov

Это похороны? :)

19:31

hattabych

Невозможно выиграть все игры, по любасу Спартак на зимний перерыв лидером уйдет.

19:30

spetrov

Thomas_Boy, после вчерашнего нашего пенальти, который Бобров по одним ему известным мотивам посчитал неверным, однозначно. :) До весны ныть будут теперь красно-белые. :)

19:28

Radej

Ахаха, поросята вам там ошибочно третий ввалили ))))

19:27

71

3-0 ) прекраааасно..

19:27

EVIL915

Нельзя Спартак наказать "ошибочно"... Судьи тоже кушать хочуть! Пеналь - 200% Паскуато корпусом завалили....

19:22

oleg_Spb

Platinum1991 Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака! Нарушение было в ШТРАФНОЙ! Игрок Спартака корпусом сбил равновесие игроку Крыльев в штрафной! Это является нарушением, а так как оно было совершено в штрафной, то и пенальти назначен по всем футбольным правилам!!! Спартаковский защитник попал правой ногой в правый голеностоп соперника, за пределами штрафной, но затем повторным нарушением игрок Спартака сбивал корпусом в штрафной игрока Крыльев. Игрок Спартака допустил сразу два нарушения! За первое его не наказали, а за второе поставили пенальти! Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака!........................ Ух, Платинум - ум, честь и совесть этого портала :)))

19:21

Platinum1991

Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака! Нарушение было в ШТРАФНОЙ! Игрок Спартака корпусом сбил равновесие игроку Крыльев в штрафной! Это является нарушением, а так как оно было совершено в штрафной, то и пенальти назначен по всем футбольным правилам!!! Спартаковский защитник попал правой ногой в правый голеностоп соперника, за пределами штрафной, но затем повторным нарушением игрок Спартака сбивал корпусом в штрафной игрока Крыльев. Игрок Спартака допустил сразу два нарушения! За первое его не наказали, а за второе поставили пенальти! Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака!

19:17

баламошка

Из судьи надо весь газ выгнать люлями.

19:15

novic

DELIJE, выдохни и посмотри повтор. Да, только глаза протри.

19:14

Thomas_Boy

ЗАГОВОР.

19:14

ландскрона

чето вторая статья задерживается: "второй гол крылья забили на 50й минуте первого тайма"

19:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ