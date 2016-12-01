Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым

На 15-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Спартак" ошибочное решение принял арбитр Кирилл Левников, назначивший пенальти в ворота красно-белых. Судья неверно разобрался в деталях единоборства Ильи Кутепова с Кристианом Паскуато. Спартаковский защитник действительно попал правой ногой в правый голеностоп соперника. Однако контакт произошел за пределами штрафной площади. Рефери следовало назначить штрафной удар, а не 11-метровый. (Александр БОБРОВ)
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #КрыльяСпартак 1:0 Йоан Молло (Пенальти) pic.twitter.com/bJexrOUnGe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.
Perry_Garr
MAYERICK Грызун пора запускать перл о том, что 2-ой гол был забит на 10-й добавленной минуте, 3-й - клюшкой для гольфа, а 4-й - просто не залетал............... 20:12 ============== думаю, срамтак-экспресс вообще аннулирует этот матч! пять интервью возьмут у хусяинова.. про то, какой левников плохой судья, выскажутся все ветераны срамтака.. будогосский тоже уйдет в отставку..
20:29
MAYERICK
Грызун пора запускать перл о том, что 2-ой гол был забит на 10-й добавленной минуте, 3-й - клюшкой для гольфа, а 4-й - просто не залетал...............
20:12
Slim Taller
Спартаковский судьишка Хусаинов вообще игрока Крыльев обвинил.Не в ту сторону,грит,пенальти надо ставить.Должно быть в ворота Крыльев.
20:09
Perry_Garr
пенальти скорее был, чем не был.. поздравляю КрыС с заслуженной победой! и фуу на срамтак..
20:05
Верю в Крылья
Неправильный матч.....Совсем неправильный
20:04
zega
Судья не прав, игрок самарской команды симулировал в нормальном силовом противоборстве, и даже если бы нарушение и было, то не в пределах штрафной площади, и судья должен был ограничиться штрафным.
20:03
71
Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"............... )))))) кто бы сомневался).
20:02
Верю в Крылья
Не зря порося визжали, чуяли, млин....
20:00
Эрмин
Да,и ещё три неправильно забили.
20:00
Veron80
4:0 наверное судья виноват! Как убивали Спартак?!
19:55
onlywhitespartak
В ближайшее время этот клоун судья судить не будет !!!
19:49
71
skalnyi Пенальти был, Кутепов завалил игрока в штрафной. Он бы на него еще и лег. СЭ хорош трындеть об ошибочном пенальти. Все по делу....................ну, а что?) это же поросячий рупор)..
19:49
skalnyi
Пенальти был, Кутепов завалил игрока в штрафной. Он бы на него еще и лег. СЭ хорош трындеть об ошибочном пенальти. Все по делу.
19:46
DAVI SVININU!
Все справедливо!
19:45
71
Итить-колотить... 4-0 ).
19:38
alexpomor
Четыре))))) да)))
19:38
hattabych
oleg_Spb Ух, Платинум - ум, честь и совесть этого портала :)))===============Я бы даже сказал: умище, честище и совестище :)
19:32
Babkin Vnuk
3-0. Хрюканье на судей закончилось? Или в том что спам беззуб тоже Зенит виноват?)
19:32
spetrov
Это похороны? :)
19:31
hattabych
Невозможно выиграть все игры, по любасу Спартак на зимний перерыв лидером уйдет.
19:30
spetrov
Thomas_Boy, после вчерашнего нашего пенальти, который Бобров по одним ему известным мотивам посчитал неверным, однозначно. :) До весны ныть будут теперь красно-белые. :)
19:28
Radej
Ахаха, поросята вам там ошибочно третий ввалили ))))
19:27
71
3-0 ) прекраааасно..
19:27
EVIL915
Нельзя Спартак наказать "ошибочно"... Судьи тоже кушать хочуть! Пеналь - 200% Паскуато корпусом завалили....
19:22
oleg_Spb
Platinum1991 Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака! Нарушение было в ШТРАФНОЙ! Игрок Спартака корпусом сбил равновесие игроку Крыльев в штрафной! Это является нарушением, а так как оно было совершено в штрафной, то и пенальти назначен по всем футбольным правилам!!! Спартаковский защитник попал правой ногой в правый голеностоп соперника, за пределами штрафной, но затем повторным нарушением игрок Спартака сбивал корпусом в штрафной игрока Крыльев. Игрок Спартака допустил сразу два нарушения! За первое его не наказали, а за второе поставили пенальти! Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака!........................ Ух, Платинум - ум, честь и совесть этого портала :)))
19:21
Platinum1991
Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака! Нарушение было в ШТРАФНОЙ! Игрок Спартака корпусом сбил равновесие игроку Крыльев в штрафной! Это является нарушением, а так как оно было совершено в штрафной, то и пенальти назначен по всем футбольным правилам!!! Спартаковский защитник попал правой ногой в правый голеностоп соперника, за пределами штрафной, но затем повторным нарушением игрок Спартака сбивал корпусом в штрафной игрока Крыльев. Игрок Спартака допустил сразу два нарушения! За первое его не наказали, а за второе поставили пенальти! Пенальти был 100% и судья верно поставил пенальти в ворота Спартака!
19:17
баламошка
Из судьи надо весь газ выгнать люлями.
19:15
novic
DELIJE, выдохни и посмотри повтор. Да, только глаза протри.
19:14
Thomas_Boy
ЗАГОВОР.
19:14
ландскрона
чето вторая статья задерживается: "второй гол крылья забили на 50й минуте первого тайма"
19:13