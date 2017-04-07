Смольников может сыграть с "Анжи", Жирков - нет

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что защитники Юрий Жирков и Иван Новосельцев, а также нападающий Александр Кержаков не примут участие в матче 22-го тура чемпионата России с "Анжи", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом специалист не исключил, что полузащитник Игорь Смольников появится на поле.

- Кокорин, Дзюба, Кришито, Нету висят на карточках. Будет ли вы их беречь перед игрой со "Спартаком"? - вопрос Луческу.

- По составу приму решение в день игры, не заставляйте меня говорить информацию, которая может кому-то понадобиться. По большому счету решение принято, просто завтра я его объявлю.

- В каком состоянии Жирков и Смольников? Есть ли другие травмированные?

- Жирков не готовится к игре с "Анжи", все еще лечится после травмы, полученной в сборной. Возможно, на следующей неделе он будет в общей группе. Смольников всю неделю работал вместе со всеми, есть шанс, что он может сыграть. Новосельцев продолжает лечение как всегда. Кержакова нет - вы знаете по какой причине (в пятницу была церемония прощания с тестем нападающего Вадимом Тюльпановым - Прим. "СЭ").

- В субботу состоится последний матч на "Петровском"...

- Насколько я знаю, это будет не последняя игра. Дальше - посмотрим.