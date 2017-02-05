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Смольников и Жулиану оформили по дублю в двусторонних матчах "Зенита"

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"Зенит" провел тренировку на сборе в Испании, сообщает официальный сайт питерцев. Занятие началось в 11.00 по местному времени и продолжалась около полутора часов.

Сине-бело-голубые начали тренировку с традиционной пробежки и разминки, провели серию квадратов и сыграли мини-турнир, разбившись на три команды. Игорь Смольников, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам в общей группе.

Команда "синих" одержала победу, забив по ходу коротких двусторонних матчей пять мячей, – дубли оформили Смольников и Жулиану, еще один гол записал на свой счет Лодыгин. В составе "красных" отличились Кришито, Маурисиу и Данни, "желтых" – Жирков.

Вечером "Зенит" проведет пятый контрольный матч в рамка подготовки к весенней части сезона против "Оденсе".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/05/gazprom-trenirovochnye-sbory-smolnikov-pristupil-k-zanyatiyam-v-obshchey-gruppe-i-oformil-dubl-v-min/

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