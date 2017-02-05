Смольников и Жулиану оформили по дублю в двусторонних матчах "Зенита"

"Зенит" провел тренировку на сборе в Испании, сообщает официальный сайт питерцев. Занятие началось в 11.00 по местному времени и продолжалась около полутора часов.
Сине-бело-голубые начали тренировку с традиционной пробежки и разминки, провели серию квадратов и сыграли мини-турнир, разбившись на три команды. Игорь Смольников, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам в общей группе.
Команда "синих" одержала победу, забив по ходу коротких двусторонних матчей пять мячей, – дубли оформили Смольников и Жулиану, еще один гол записал на свой счет Лодыгин. В составе "красных" отличились Кришито, Маурисиу и Данни, "желтых" – Жирков.
Вечером "Зенит" проведет пятый контрольный матч в рамка подготовки к весенней части сезона против "Оденсе".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/05/gazprom-trenirovochnye-sbory-smolnikov-pristupil-k-zanyatiyam-v-obshchey-gruppe-i-oformil-dubl-v-min/