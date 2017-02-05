Смольников и Жулиану оформили по дублю в двусторонних матчах "Зенита"

"Зенит" провел тренировку на сборе в Испании, сообщает официальный сайт питерцев. Занятие началось в 11.00 по местному времени и продолжалась около полутора часов.

Сине-бело-голубые начали тренировку с традиционной пробежки и разминки, провели серию квадратов и сыграли мини-турнир, разбившись на три команды. Игорь Смольников, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам в общей группе.

Команда "синих" одержала победу, забив по ходу коротких двусторонних матчей пять мячей, – дубли оформили Смольников и Жулиану, еще один гол записал на свой счет Лодыгин. В составе "красных" отличились Кришито, Маурисиу и Данни, "желтых" – Жирков.

Вечером "Зенит" проведет пятый контрольный матч в рамка подготовки к весенней части сезона против "Оденсе".