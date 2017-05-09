СМИ: "Зенит" доиграет сезон на "Петровском"

"Зенит" проведет заключительный домашний матч в этом сезоне против "Краснодара" в рамках 29-го тура чемпионата России на стадионе "Петровский", сообщает "Спорт День за Днем". Такое решение было принято после проблем, которые возникли у команды перед игрой против "Терека" (0:1) на "Арене Санкт Петербург"

Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.

На данный момент "Зенит" располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов.