15:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Зенит" доиграет сезон на "Петровском"

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"Зенит" проведет заключительный домашний матч в этом сезоне против "Краснодара" в рамках 29-го тура чемпионата России на стадионе "Петровский", сообщает "Спорт День за Днем". Такое решение было принято после проблем, которые возникли у команды перед игрой против "Терека" (0:1) на "Арене Санкт Петербург"

Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.

На данный момент "Зенит" располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов.

Опрос

Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?
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Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/istochnik-zenit-zavershit-sezon-na-petrovskom/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (23)
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Хряк

МаратХ Зачем горячая вода цыгану с бомжатами? 16:28--------- )))))

16:31

Митяй Антибомж

King's Bounty IIII, здаров! Чемпион навсегда ))

16:30

Митяй Антибомж

xSive В цирке надо им провести последний тур. ************ +100500 Им и клоунов не надо ))

16:29

King's Bounty IIII

Митяй Антибомж Бхахахахахахаха _______________ Привет, Северный Мич ! Спартак - Чемпион, однако !!

16:28

МаратХ

Зачем горячая вода цыгану с бомжатами?

16:28

King's Bounty IIII

Хряк ____________ Северная страна ? Мы на Юге так не считаем :))

16:28

Митяй Антибомж

в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды ************** Совпадение? Не думаю. Бгг ))

16:28

Митяй Антибомж

Бхахахахахахаха

16:24

Хряк

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что стадион "Санкт-Петербург" полностью готов и принят в эксплуатацию, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что недавно новая арена приняла первый официальный матч в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). – На матче с "Краснодаром" стадион будет работать в полном объеме, – сказал Мутко. – Идет наладка. Есть отставание по приведению в порядок газона, но просто мы северная страна. Я уверен, агрономы справятся. Стадион в целом готов, принят в эксплуатацию. Все пройдет на самом высоком уровне. http://www.sport-express.ru/football/world/2018/news/vitaliy-mutko-stadion-na-krestovskom-gotov-agronomy-spravyatsya-1249368/

16:23

Лед

40 миллиардов на стадион - мудаки !!! Миллера первым повесить !!!

16:23

HerculesKolya

Пока добрались, никаких сил играть уже не было!

16:20

Щас спою

Не ну не убогие

16:17

EasyRider_SM

В цирке надо им провести последний тур. ухахахах браво !!! им дорога только в цирк !

16:16

Веефника

На данный момент "Зенит" располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов. ===== А зачем Зениту ЛЧ? Чтобы занять четвертое место из четырех и отхватить 10 млн. "призовых". Здесь москвичам из ЦСКА нет равных! Вперед за 10-ю млн. позора!

16:15

Thomas_Boy_

На зависть московитым построили лучший в Мире стадион. Такой прекрасный, что жаль портить его каким-то футболом.

16:14

King's Bounty IIII

Хряк Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.---------------- И шо теперь ? Перемещать стадион ? Менять газон? Менять трубы? А может построить новый космодром? ))) ________________ Выезжать заранее, поставить бойлеры. А вот с полем опа.

16:11

Хряк

Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.---------------- И шо теперь ? Перемещать стадион ? Менять газон? Менять трубы? А может построить новый космодром? )))

16:08

Jean4

Надо бы выделить еще миллиард рубликов для оперативного устранения всех недочетов.

16:07

King's Bounty IIII

трут однако. Coffin arena.

16:03

СантехНИК

Вот и всё, ни команды, ни стадиона...

16:02

mikeV

Проблема добраться до стадиона - это ну очень круто!

16:00

xSive

В цирке надо им провести последний тур.

15:56

shpasic

хороший заголовок: "Холодный душ для Зенита"))

15:51