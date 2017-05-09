СМИ: "Зенит" доиграет сезон на "Петровском"

"Зенит" проведет заключительный домашний матч в этом сезоне против "Краснодара" в рамках 29-го тура чемпионата России на стадионе "Петровский", сообщает "Спорт День за Днем". Такое решение было принято после проблем, которые возникли у команды перед игрой против "Терека" (0:1) на "Арене Санкт Петербург"
Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.
На данный момент "Зенит" располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов.
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http://www.sportsdaily.ru/news/istochnik-zenit-zavershit-sezon-na-petrovskom/
Хряк
МаратХ Зачем горячая вода цыгану с бомжатами? 16:28--------- )))))
16:31
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII, здаров! Чемпион навсегда ))
16:30
Митяй Антибомж
xSive В цирке надо им провести последний тур. ************ +100500 Им и клоунов не надо ))
16:29
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Бхахахахахахаха _______________ Привет, Северный Мич ! Спартак - Чемпион, однако !!
16:28
МаратХ
Зачем горячая вода цыгану с бомжатами?
16:28
King's Bounty IIII
Хряк ____________ Северная страна ? Мы на Юге так не считаем :))
16:28
Митяй Антибомж
в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды ************** Совпадение? Не думаю. Бгг ))
16:28
Митяй Антибомж
Бхахахахахахаха
16:24
Хряк
Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что стадион "Санкт-Петербург" полностью готов и принят в эксплуатацию, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что недавно новая арена приняла первый официальный матч в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). – На матче с "Краснодаром" стадион будет работать в полном объеме, – сказал Мутко. – Идет наладка. Есть отставание по приведению в порядок газона, но просто мы северная страна. Я уверен, агрономы справятся. Стадион в целом готов, принят в эксплуатацию. Все пройдет на самом высоком уровне. http://www.sport-express.ru/football/world/2018/news/vitaliy-mutko-stadion-na-krestovskom-gotov-agronomy-spravyatsya-1249368/
16:23
Лед
40 миллиардов на стадион - мудаки !!! Миллера первым повесить !!!
16:23
HerculesKolya
Пока добрались, никаких сил играть уже не было!
16:20
Щас спою
Не ну не убогие
16:17
EasyRider_SM
В цирке надо им провести последний тур. ухахахах браво !!! им дорога только в цирк !
16:16
Веефника
На данный момент "Зенит" располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов. ===== А зачем Зениту ЛЧ? Чтобы занять четвертое место из четырех и отхватить 10 млн. "призовых". Здесь москвичам из ЦСКА нет равных! Вперед за 10-ю млн. позора!
16:15
Thomas_Boy_
На зависть московитым построили лучший в Мире стадион. Такой прекрасный, что жаль портить его каким-то футболом.
16:14
King's Bounty IIII
Хряк Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.---------------- И шо теперь ? Перемещать стадион ? Менять газон? Менять трубы? А может построить новый космодром? ))) ________________ Выезжать заранее, поставить бойлеры. А вот с полем опа.
16:11
Хряк
Отмечается, что у "Зенита" возникли проблемы с тем, чтобы добраться до стадиона, а в раздевалке петербургской команды не оказалось горячей воды. Также клуб недоволен качеством поля, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий.---------------- И шо теперь ? Перемещать стадион ? Менять газон? Менять трубы? А может построить новый космодром? )))
16:08
Jean4
Надо бы выделить еще миллиард рубликов для оперативного устранения всех недочетов.
16:07
King's Bounty IIII
трут однако. Coffin arena.
16:03
СантехНИК
Вот и всё, ни команды, ни стадиона...
16:02
mikeV
Проблема добраться до стадиона - это ну очень круто!
16:00
xSive
В цирке надо им провести последний тур.
15:56
shpasic
хороший заголовок: "Холодный душ для Зенита"))
15:51