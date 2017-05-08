Сергей Юран: "На багаже Аленичева "Спартак" провалился бы"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил, что успех красно-белых в этом сезоне – полностью заслуга главного тренера Массимо Карреры. По его словам, говорить о "багаже Аленичева" просто неуместно.

Напомним, что 53-летний итальянец вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона. Последний подал в отставку после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера, а 17 августа 2016 года итальянский наставник стал полноценным главным тренером команды.

– Какая тут может быть заслуга Аленичева?, – цитирует ТАСС Юрана. – Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в "Спартаке" в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы.

Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца "убивалась". Наверное, это чемпионство – заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки.

Я рад за болельщиков, "Спартак" – номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но "Спартак" реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство.

Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три– четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню.