Сергей Горлукович: "Спартак" должен доиграть чемпионат по-честному, а не как в прошлом году"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые должны в оставшихся семи турах полностью отдаваться на поле и играть честно. По его словам, красно-белые в прошлом году выкинули "Динамо" в ФНЛ.

– "Спартак", по-вашему, уже чемпион. Чего тогда ждать от команды в последних семи турах?

– Хочется, чтобы не было такого, как прошлом году.

– А что было?

– Помните, когда "Спартак" оставил "Уфу" в чемпионате, а "Динамо" выкинул. Нужно играть до последнего, по-честному. В этом сезоне спартаковцы не должны до такого опускаться. Нужно уважать зрителя. А если они поступят так же, как при Аленичеве, когда отправили "Динамо" в ФНЛ… Нет, с этим надо заканчивать! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Горлуковича