Сергей Горлукович: "К Кокорину уже нужно предъявлять совсем другие требования"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча красно-белых в 23-м туре чемпионата России против "Зенита" (2:1) высказал мнение, что при Мирче Луческу питерцы играют все хуже и хуже. Горлукович также раскритиковать выступление нападающего Александра Кокорина.

– Приглашение Луческу в "Зенит" – ошибка?

– Почему его много критикуют? От него ждали гораздо большего. Он ведь раньше не середнячков тренировал. Но то, что я увидел в матче с "Анжи"... Это просто банда какая-то, а не команда. Неуправляемая банда. Команда играет хуже и хуже.

– То есть тренер не справился с Кокориным и компанией?

– Кокорин? А вы его сегодня видели? А с "Анжи" его видели, хоть он и гол забил?

– Но гол-то забил.

– Ну, забил. И что? К нему, наверное, надо уже совсем другие требования предъявлять. Человек должен показывать игру все 90 минут в его-то годы. Разве нет?

– "Спартак", по-вашему, уже чемпион. Чего тогда ждать от команды в последних семи турах?

– Хочется, чтобы не было такого, как прошлом году.

– А что было?

– Помните, когда "Спартак" оставил "Уфу" в чемпионате, а "Динамо" выкинул. Нужно играть до последнего, по-честному. В этом сезоне спартаковцы не должны до такого опускаться. Нужно уважать зрителя. А если они поступят так же, как при Аленичеве, когда отправили "Динамо" в ФНЛ... Нет, с этим надо заканчивать! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Горлуковича