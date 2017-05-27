Сарсания назначен спортивным директором "Зенита"

Сегодня Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора "Зенита", информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
В 2006 году Сарсания был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.
Напомним, что вчера в "Зенит" вернулся Сергей Фурсенко, который стал председателем правления клуба и президентом, кроме того, до завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора.
Фурсенко возвращается в "Зенит" // Фурсенко снова в Зените //
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-27-konstantin-sarsaniya-naznachen-sportivnym-direktorom-fk-zenit.htm
Жорик Вартанов
ворье возвращается)
14:00
Гы
О! Ждем юношей из Спортакадемклуба! Причем, в массовых количествах.)
13:56
Andrei777777
Хорошая новость .
13:54
,j,br
Срочно Семака в зенит и будете играть в Лиге Чемпионов!
13:50