Сарсания назначен спортивным директором "Зенита"

Сегодня Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора "Зенита", информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

В 2006 году Сарсания был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

Напомним, что вчера в "Зенит" вернулся Сергей Фурсенко, который стал председателем правления клуба и президентом, кроме того, до завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора.

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