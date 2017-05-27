13:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сарсания назначен спортивным директором "Зенита"

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Сегодня Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора "Зенита", информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

В 2006 году Сарсания был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

Напомним, что вчера в "Зенит" вернулся Сергей Фурсенко, который стал председателем правления клуба и президентом, кроме того, до завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора.

Фурсенко возвращается в "Зенит" // Фурсенко снова в Зените //
Кого Фурсенко назначит главным тренером "Зенита" //
Фурсенко в "Зените": 812 дней, три тренера, одно золото

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-05-27-konstantin-sarsaniya-naznachen-sportivnym-direktorom-fk-zenit.htm

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Жорик Вартанов

ворье возвращается)

14:00

Гы

О! Ждем юношей из Спортакадемклуба! Причем, в массовых количествах.)

13:56

Andrei777777

Хорошая новость .

13:54

,j,br

Срочно Семака в зенит и будете играть в Лиге Чемпионов!

13:50