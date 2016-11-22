Самедов может перейти в "Спартак"

По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно велика вероятность перехода полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в московский "Спартак".

Источники "СЭ" подтверждают – стороны заинтересованы в сотрудничестве и в зимнее трансферное окно переход весьма вероятен. 32-летний полузащитник имеет контракт с "Локо" до окончания сезона-2018/19, но договор позволяет покинуть команду при выполнении новым работодателем ряда условий. В текущем чемпионате Самедов провел 14 матчей и забил 4 гола.

Напомним, Самедов является воспитанником "Спартака". В красно-белом клубе он был с 1996 года по 2005 год, когда перебрался в "Локомотив". Также в его послужном списке есть клубы "Москва" и столичное "Динамо".

Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?