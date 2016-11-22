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Самедов может перейти в "Спартак"

Александр САМЕДОВ и Илья КУТЕПОВ станут партнерами по команде? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Александр САМЕДОВ и Илья КУТЕПОВ станут партнерами по команде? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно велика вероятность перехода полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в московский "Спартак".

Источники "СЭ" подтверждают – стороны заинтересованы в сотрудничестве и в зимнее трансферное окно переход весьма вероятен. 32-летний полузащитник имеет контракт с "Локо" до окончания сезона-2018/19, но договор позволяет покинуть команду при выполнении новым работодателем ряда условий. В текущем чемпионате Самедов провел 14 матчей и забил 4 гола.

Напомним, Самедов является воспитанником "Спартака". В красно-белом клубе он был с 1996 года по 2005 год, когда перебрался в "Локомотив". Также в его послужном списке есть клубы "Москва" и столичное "Динамо".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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burberry123

Пусть динамо во вторую лигу поднимает

15:08

igorx70

Самедов в Москве на третий круг пошел.

15:06

Сибиряк_55

И этот за трофеями собрался?

15:06

serenky25

Только если за бесплатно

15:06

ki

мда...

15:03

Жорик Вартанов

ну и зачем??? хотя запасным вполне сгодится

15:03

Chibisov

Молодой и перспективный,надо брать)

15:03

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