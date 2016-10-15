Роман Зобнин: "Каррера был зол, потому что "Спартак" плохо играл во втором тайме"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Ростовом" (1:0) в матче чемпионата России рассказал об эпизоде с удалением Федора Кудряшова, передает со стадиона "Открытие Арена" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Игрок добавил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был зол после матча.
– Как оцените красные карточки?
– Первая карточка была – соперник сыграл грубо прямой ногой, рука у меня до сих пор болит. Это была стопроцентная красная. Это мое мнение. Во втором тайме, играя в большинстве, мы должны были прессинговать и не давать сопернику ничего сделать, но у наших ворот были моменты, и это настораживает. Тренер уже сказал все по этому поводу, будем исправляться.
– Каррера был зол, что не забили?
– Он был зол, что мы плохо играли во втором тайме.
Exsorsist
Кутепов сегодня снова напожарил. Ростов простил. Единственный голевой момент у Ростова и снова из-за Кутепова. (((( Когда же он опыта наберется?
23:51 15 октября
Seraffim
Лев Красоткин Ха! А в первом спама вообще не было!!! 23:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну если совсем уж честно, то в первом и Ростова не было. Как ни странно, но обычно удаление играет на руку команде которая играет в меньшинстве. Вот и во втором тайме за Ростов играли мужики, которые не хотели проиграть, Спартак создал не мало моментов, но не сумел закрепить успех. У Ростова тоже были моменты, но не срослось.
23:30 15 октября
Лев Красоткин
Ха! А в первом спама вообще не было!!!
23:11 15 октября
RSDsouth
Так понятно : Федун проплатил,а результата нет.Пришлось ещё одно удаление проплатить
22:56 15 октября
Jean4
Он играл не плохо, он играл как обычно и это печально, что в этом плане ничего не меняется. Инстинкта убийцы нет, раздолбайство есть.
22:55 15 октября
Комс
Спасибо за игру, Роман!
22:50 15 октября