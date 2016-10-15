Роман Зобнин: "Каррера был зол, потому что "Спартак" плохо играл во втором тайме"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Ростовом" (1:0) в матче чемпионата России рассказал об эпизоде с удалением Федора Кудряшова, передает со стадиона "Открытие Арена" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Игрок добавил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был зол после матча.

– Как оцените красные карточки?

– Первая карточка была – соперник сыграл грубо прямой ногой, рука у меня до сих пор болит. Это была стопроцентная красная. Это мое мнение. Во втором тайме, играя в большинстве, мы должны были прессинговать и не давать сопернику ничего сделать, но у наших ворот были моменты, и это настораживает. Тренер уже сказал все по этому поводу, будем исправляться.

– Каррера был зол, что не забили?

– Он был зол, что мы плохо играли во втором тайме.