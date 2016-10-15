22:36 15 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Зобнин: "Каррера был зол, потому что "Спартак" плохо играл во втором тайме"

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. 53-я минута. Красно-белые празднуют победный гол Дениса ГЛУШАКОВА (в центре)."Спартак": украденный триумф

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Ростовом" (1:0) в матче чемпионата России рассказал об эпизоде с удалением Федора Кудряшова, передает со стадиона "Открытие Арена" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Игрок добавил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был зол после матча.

– Как оцените красные карточки?

– Первая карточка была – соперник сыграл грубо прямой ногой, рука у меня до сих пор болит. Это была стопроцентная красная. Это мое мнение. Во втором тайме, играя в большинстве, мы должны были прессинговать и не давать сопернику ничего сделать, но у наших ворот были моменты, и это настораживает. Тренер уже сказал все по этому поводу, будем исправляться.

– Каррера был зол, что не забили?

– Он был зол, что мы плохо играли во втором тайме.

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Справедливо ли удален Федор Кудряшов в матче со "Спартаком"?
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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Exsorsist

Кутепов сегодня снова напожарил. Ростов простил. Единственный голевой момент у Ростова и снова из-за Кутепова. (((( Когда же он опыта наберется?

23:51 15 октября

Seraffim

Лев Красоткин Ха! А в первом спама вообще не было!!! 23:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну если совсем уж честно, то в первом и Ростова не было. Как ни странно, но обычно удаление играет на руку команде которая играет в меньшинстве. Вот и во втором тайме за Ростов играли мужики, которые не хотели проиграть, Спартак создал не мало моментов, но не сумел закрепить успех. У Ростова тоже были моменты, но не срослось.

23:30 15 октября

Лев Красоткин

Ха! А в первом спама вообще не было!!!

23:11 15 октября

RSDsouth

Так понятно : Федун проплатил,а результата нет.Пришлось ещё одно удаление проплатить

22:56 15 октября

Jean4

Он играл не плохо, он играл как обычно и это печально, что в этом плане ничего не меняется. Инстинкта убийцы нет, раздолбайство есть.

22:55 15 октября

Комс

Спасибо за игру, Роман!

22:50 15 октября

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