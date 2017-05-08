Рабинер напишет книгу "Как возрождали "Спартак"

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР, автор трех книг о "Спартаке" - "Как убивали "Спартак", "Как убивали "Спартак"-2" и "Спартаковские исповеди" - напишет книгу о золотом сезоне красно-белых "Как возрождали "Спартак". Он пообещал это болельщику на "Открытие Арене" в прямом эфире твиттера корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВА во время стихийного празднования первого за 16 лет спартаковского чемпионства около домашней арены красно-белых.