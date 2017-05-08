Рабинер напишет книгу "Как возрождали "Спартак"

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР, автор трех книг о "Спартаке" - "Как убивали "Спартак", "Как убивали "Спартак"-2" и "Спартаковские исповеди" - напишет книгу о золотом сезоне красно-белых "Как возрождали "Спартак". Он пообещал это болельщику на "Открытие Арене" в прямом эфире твиттера корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВА во время стихийного празднования первого за 16 лет спартаковского чемпионства около домашней арены красно-белых.
Москва гуляет! https://t.co/vCKKTHITo1– СЭ Спартак (@spartak_se) 7 мая 2017 г.
s.petr
Такой праздник ,куда уж без Рабиновича
11:37
Jean4
Дайте две! =)
11:34