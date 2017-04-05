Прядкин высказался против назначения иностранного арбитра на матч "Спартак" - "Зенит"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказался против приглашения иностранного судьи на матч 23-го тура чемпионата между "Спартаком" и "Зенитом".
Встреча между этими командами в первом круге, которая прошла в октябре в Санкт-Петербурге, завершилась судейским скандалом. На его фоне глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию.
- Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой, я могу назвать их - Николаев, Егоров, Безбородов, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Иногда у нас делают акцент - московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.
Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой.
Cheremis57
shpasic пусть ещё назначат иностранного комментатора и иностранных журналистов отчёт о матче писать! 11:28 ====== Браво!
11:52
Антиконь.
зажрались бомжи помоечные!!! Только блокадными карточками прикрываться могут!!! Грод ворюг - воровством и привык жить!!!
11:43
Антиконь .
СЛЕПОМУ КОТЕНКУ ВИДНО - КАК СВИСТУНОВ ПРОПЛАЧИВАЮТ ПРОТИВ СПАРТАКА!!! Слава,слава Прядкину!!! Чего , на Лексус не хватает??? Миллер тебя уже понял!!!
11:39
bibik.i
Правда и футболисты дома ро щенные - слабоваты
11:38
bibik.i
Судите нормально и будет вам профит, недаром наших судей в футбольную Европу не приглашают - слабоваты!
11:36
Антиконь .
Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем ... В СВОЕМ КАРМАНЕ!!! А после вам кричат - ПРОДАЖНАЯ!!!
11:31
pafalex
Вот ведь узколобый какой... ведь скандал опять будет!!! Зовите иностранца, англичанина к примеру, или Риццоли итальянского и не придумывайте ничего !!! Лучшие наши судьи , худшие , это сейчас никому не нужно , важна беспристрастность!!!
11:30
shpasic
пусть ещё назначат иностранного комментатора и иностранных журналистов отчёт о матче писать!
11:28