11:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Прядкин высказался против назначения иностранного арбитра на матч "Спартак" - "Зенит"

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказался против приглашения иностранного судьи на матч 23-го тура чемпионата между "Спартаком" и "Зенитом".

 
2 октября 2016 года. Санкт- Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. Красно-белые атакуют судью Сергея ИВАНОВА в ходе самого скандального матча этого российского сезона.Пригласите на матч "Спартак" - "Зенит" зарубежного арбитра!

Встреча между этими командами в первом круге, которая прошла в октябре в Санкт-Петербурге, завершилась судейским скандалом. На его фоне глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию.

- Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой, я могу назвать их - Николаев, Егоров, Безбородов, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Иногда у нас делают акцент - московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.

Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Cheremis57

shpasic пусть ещё назначат иностранного комментатора и иностранных журналистов отчёт о матче писать! 11:28 ====== Браво!

11:52

Антиконь.

зажрались бомжи помоечные!!! Только блокадными карточками прикрываться могут!!! Грод ворюг - воровством и привык жить!!!

11:43

Антиконь .

СЛЕПОМУ КОТЕНКУ ВИДНО - КАК СВИСТУНОВ ПРОПЛАЧИВАЮТ ПРОТИВ СПАРТАКА!!! Слава,слава Прядкину!!! Чего , на Лексус не хватает??? Миллер тебя уже понял!!!

11:39

bibik.i

Правда и футболисты дома ро щенные - слабоваты

11:38

bibik.i

Судите нормально и будет вам профит, недаром наших судей в футбольную Европу не приглашают - слабоваты!

11:36

Антиконь .

Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем ... В СВОЕМ КАРМАНЕ!!! А после вам кричат - ПРОДАЖНАЯ!!!

11:31

pafalex

Вот ведь узколобый какой... ведь скандал опять будет!!! Зовите иностранца, англичанина к примеру, или Риццоли итальянского и не придумывайте ничего !!! Лучшие наши судьи , худшие , это сейчас никому не нужно , важна беспристрастность!!!

11:30

shpasic

пусть ещё назначат иностранного комментатора и иностранных журналистов отчёт о матче писать!

11:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ