Прядкин высказался против назначения иностранного арбитра на матч "Спартак" - "Зенит"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказался против приглашения иностранного судьи на матч 23-го тура чемпионата между "Спартаком" и "Зенитом".

Встреча между этими командами в первом круге, которая прошла в октябре в Санкт-Петербурге, завершилась судейским скандалом. На его фоне глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию.

- Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой, я могу назвать их - Николаев, Егоров, Безбородов, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Иногда у нас делают акцент - московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.

Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой.