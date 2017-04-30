Олег Романцев: "Как мог Головин дать перехватить мяч Попову?"

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев отметил, что на игре ЦСКА и "Спартака" в первом тайме сказывается нервозность. По словам специалиста, гол красно-белых стал стечением обстоятельств.

– Тактика, выбранная соперниками, была ожидаема?

– Тактику всегда диктует турнирная таблица. Согласно ей, ЦСКА устраивает только победа, "Спартаку" достаточно ничьей. К сожалению, классного футбола соперники не показывают и прежде всего из-за того, что находятся в тисках нервозности. Отсюда и ошибки в начале первого тайма обороны "Спартака".

– Гол "Спартака" – результат просчета Головина, упустившего Попова?

– Скорее это стечение обстоятельств. Как мог Головин, практически уже контролировавший мяч, дать возможность перехватить его Попову и упустить болгарина? Ну и конечно, Адриану сыграл идеально. Хотя как ему дали в такой ситуации пробить – ума не приложу.

– А в ответном мяче – чья вина? Глушакова, не сумевшего помешать пробить головой Алексею Березуцкому, или не сумевшего отразить удар Реброва?

– Ни того и ни другого. Великолепно сыграл Алексей. Так что этот мяч полностью его заслуга. А вот Комбарову не следовало допускать необязательного нарушения.

– Отсутствие Дзагоева ослабило игровой потенциал ЦСКА?

– Конечно. Он один из лидеров команды, и его присутствие на поле – это и уверенность, и настроение. К тому же Алан один может решить исход встречи.

– Лишний день отдыха, который был у "Спартака" играет какую-то роль?

– Абсолютно никакой. День больше, день меньше для молодых футболистов роли не играет. Если речь идет о залечивании травм, то тогда еще об этом можно вспомнить. А так – условия абсолютно равные. (Александр ЛЬВОВ)

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