18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "Как мог Головин дать перехватить мяч Попову?"

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Самый титулованный российский тренер Олег Романцев отметил, что на игре ЦСКА и "Спартака" в первом тайме сказывается нервозность. По словам специалиста, гол красно-белых стал стечением обстоятельств.

 
Гол "Спартака" на 32-й минуте.Гол Луиза Адриану в ворота ЦСКА. Кто виноват?

– Тактика, выбранная соперниками, была ожидаема?

– Тактику всегда диктует турнирная таблица. Согласно ей, ЦСКА устраивает только победа, "Спартаку" достаточно ничьей. К сожалению, классного футбола соперники не показывают и прежде всего из-за того, что находятся в тисках нервозности. Отсюда и ошибки в начале первого тайма обороны "Спартака".

– Гол "Спартака" – результат просчета Головина, упустившего Попова?

– Скорее это стечение обстоятельств. Как мог Головин, практически уже контролировавший мяч, дать возможность перехватить его Попову и упустить болгарина? Ну и конечно, Адриану сыграл идеально. Хотя как ему дали в такой ситуации пробить – ума не приложу.

– А в ответном мяче – чья вина? Глушакова, не сумевшего помешать пробить головой Алексею Березуцкому, или не сумевшего отразить удар Реброва?

– Ни того и ни другого. Великолепно сыграл Алексей. Так что этот мяч полностью его заслуга. А вот Комбарову не следовало допускать необязательного нарушения.

 
Гол ЦСКА на 45-й минуте.Гол Алексея Березуцкого. Кто из игроков "Спартака" ошибся?

– Отсутствие Дзагоева ослабило игровой потенциал ЦСКА?

– Конечно. Он один из лидеров команды, и его присутствие на поле – это и уверенность, и настроение. К тому же Алан один может решить исход встречи.

– Лишний день отдыха, который был у "Спартака" играет какую-то роль?

– Абсолютно никакой. День больше, день меньше для молодых футболистов роли не играет. Если речь идет о залечивании травм, то тогда еще об этом можно вспомнить. А так – условия абсолютно равные. (Александр ЛЬВОВ)

"СЭ" ведет трансляцию столичного дерби

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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