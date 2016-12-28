16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На эксплуатацию нового стадиона в Санкт-Петербурге будет уходить до 1 миллиарда рублей в год

0
0
0
3

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что получил от губернатора города Георгия Полтавченко письмо с разъяснениями по поводу передачи нового стадиона на Крестовском острове "Зениту". Арена будет арендована клубом на 49 лет за сумму 1 рубль в год.

Полтавченко сообщил, что в первые 8-10 лет эксплуатации стадион будет убыточным. "Зениту" в этот период придется нести расходы по содержанию объекта на сумму 700 миллионов - 1 миллиард рублей в год. Кроме того, питерцы вложат в стадион 500 миллионов рублей на первоначальном этапе.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorx70

Первые 8-10 лет убыточным,а потом как принесет прибыль!Тот же рубль!

16:41

pussykitty

Стадион Ювентуса окупился за 2 сезона. Стадион Синита 10 лет будет приносить убытки. Пока не рухнет к чертям

16:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ