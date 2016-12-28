На эксплуатацию нового стадиона в Санкт-Петербурге будет уходить до 1 миллиарда рублей в год

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что получил от губернатора города Георгия Полтавченко письмо с разъяснениями по поводу передачи нового стадиона на Крестовском острове "Зениту". Арена будет арендована клубом на 49 лет за сумму 1 рубль в год.

Полтавченко сообщил, что в первые 8-10 лет эксплуатации стадион будет убыточным. "Зениту" в этот период придется нести расходы по содержанию объекта на сумму 700 миллионов - 1 миллиард рублей в год. Кроме того, питерцы вложат в стадион 500 миллионов рублей на первоначальном этапе.