20:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Монако" хочет выкупить Нету у "Зенита"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету попал в сферу интересов "Монако", утверждает Tuttomercatoweb. Согласно источнику, монегаски хотят подписать португальца предстоящим летом. Утверждается, что питерцы уже отправили футболисту предложение о продлении контракта, однако интерес "Монако" может изменить планы Нету.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 33 матча в составе питерцев во всех турнирах, получив 13 желтых карточек. Соглашение сторон рассчитано до лета 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vamphyri

Зачем? Чисто Рыболовлеву поржать, что "защиты Нету"?)

20:07