"Монако" хочет выкупить Нету у "Зенита"

Защитник "Зенита" Луиш Нету попал в сферу интересов "Монако", утверждает Tuttomercatoweb. Согласно источнику, монегаски хотят подписать португальца предстоящим летом. Утверждается, что питерцы уже отправили футболисту предложение о продлении контракта, однако интерес "Монако" может изменить планы Нету.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 33 матча в составе питерцев во всех турнирах, получив 13 желтых карточек. Соглашение сторон рассчитано до лета 2019 года.