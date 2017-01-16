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Михаил Вартапетов: "Игроки "Спартака" вернулись из отпуска без лишнего веса"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, подводя итоги первого дня обследования игроков в преддверии первого зимнего сбора, отметил, что вес футболистов после отпуска не превышает установленные нормативы. По его словам, к моменту начала работы вес игроков может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на полтора килограмма.

– Все прошло хорошо, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Вартапетова. – Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерский штаб поставил игрокам весьма жесткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на полтора килограмма.

– И что же?

– Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативы, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/98153/

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