Михаил Боярский: "Если ошибусь в роли диктора – надеюсь, меня не убьют за это"

Знаменитый артист Михаил Боярский подтвердил, что в субботу на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" он будет работать диктором. Напомним, эта игра станет первой для сине-бело-голубых на арене "Санкт-Петербург".

– Кто именно предложил мне эту роль, сказать не могу. Был звонок – и я согласился без колебаний, – рассказал сам Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом "СЭ" Сергеем ЦИММЕРМАНОМ, – Буду ли объявлять составы? Скорее всего, да.

– Волнительный момент для вас?

– Отчасти, конечно. Хотя, как вы понимаете, определенный опыт у меня все же есть. Но даже если в чем-то немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это.

Матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" пройдет завтра, 22 апреля на стадионе "Санкт-Петербург". "СЭ" проведет трансляцию этого матча. Начало – в 14.00 по московскому времени.