Мешков правильно не удалил Юсупова

На 90+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" (0:0) верное решение принял арбитр Виталий Мешков, не вынесший второе предупреждение игроку гостей Артуру Юсупову, сыгравшему рукой. Необходимо поправить телекомментаторов, заявивших, что арбитр ошибся и не решился удалить зенитовца. В соответствии с существующими правилами игры в том эпизоде было достаточно ограничиться назначением штрафного удара. Что Мешков и сделал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"