Мешков правильно не удалил Юсупова

На 90+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" (0:0) верное решение принял арбитр Виталий Мешков, не вынесший второе предупреждение игроку гостей Артуру Юсупову, сыгравшему рукой. Необходимо поправить телекомментаторов, заявивших, что арбитр ошибся и не решился удалить зенитовца. В соответствии с существующими правилами игры в том эпизоде было достаточно ограничиться назначением штрафного удара. Что Мешков и сделал. (Александр БОБРОВ)
werder63
Бобров, вы ВООБЩЕ правила ТОЧНО читали?????? За прерывание паса РУКОЙ желтую не дают? Да Вы просто НЕКОМПЕТЕНТНЫ....О чем с вами вообще разговаривать.....
23:17
Человек 555
В.Коваль это вас пучит дебилов весной в Москве мы вам очко это разорвём
22:55
Долой марионеток-макларенеток
Интересно было бы узнать, что это за правило имени Боброва?))
21:45
Странник-777
А в соответствии с каким регалментом Мешок не поставил на точку, когда Кришито откровенно срубил на входе в штрафную Калачева?.... Кокорин подсел под выпрыгнувшего защитника. Там ему скорее штрафной надо было ставить.
21:29
В.Коваль
Slim Taller Что-то москалей пучит сегодня.Рассчитывали.что недоразумение выиграет у Питера,а не получилось. 21:22///// недоразумение увезло из Ростова не порванное очко!
21:29
oleg_Spb
Platinum1991 68мин. Калачёв подобрал мяч на правом фланге и затеял сольный проход к воротам Зенита. От одного ушел, от второго увернулся, впереди оставался только Кришито, который и нарушил правила против игрока "Ростова" на углу штрафной Зенита. Кришито сбивает Калачёва!!! 100% пенальти в ворота Зенита, но судья Мешков не свистит!!! Арбитр видел нарушение, но свистеть, на фол итальянца Кришито, почему-то не стал. А почему??? Потому что это пенальти 100% и поражение Зенита, а это не входило в планы судьи! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!!.............................. И так же подробно преподнесите, как в штрафной Ростова сыграли против Кокорина...
21:24
Slim Taller
Что-то москалей пучит сегодня.Рассчитывали.что недоразумение выиграет у Питера,а не получилось.
21:22
Птицuk
Ха-ха-ха... И Нету тоже не надо было наказывать, когда он в баскетбол играл? Желтые получили все до одного игроки обороны Зенита, но на две конечно же не наиграл никто... :-) Мешков улетел с мешком?
21:17
Platinum1991
68мин. Калачёв подобрал мяч на правом фланге и затеял сольный проход к воротам Зенита. От одного ушел, от второго увернулся, впереди оставался только Кришито, который и нарушил правила против игрока "Ростова" на углу штрафной Зенита. Кришито сбивает Калачёва!!! 100% пенальти в ворота Зенита, но судья Мешков не свистит!!! Арбитр видел нарушение, но свистеть, на фол итальянца Кришито, почему-то не стал. А почему??? Потому что это пенальти 100% и поражение Зенита, а это не входило в планы судьи! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!!
21:16
Jean4
Это что за новые правила такие? Можно прерывать передачи мяча рукой и не получить предупреждение?
21:14
svi_57
Бобров изрекает, не приводя аргументов.
21:12
waleriy
Новые правила придамали подстилки гьлубых
21:12
hattabych
Уважаемый Бобров, прокомментируйте эпизод с нарушением на Калачеве в штрафной площади Зенита.
21:08
SSergey
Бред...
21:07
shpasic
ещё бы! хахаха!)
21:05