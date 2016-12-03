20:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мешков правильно не удалил Юсупова

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На 90+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" (0:0) верное решение принял арбитр Виталий Мешков, не вынесший второе предупреждение игроку гостей Артуру Юсупову, сыгравшему рукой. Необходимо поправить телекомментаторов, заявивших, что арбитр ошибся и не решился удалить зенитовца. В соответствии с существующими правилами игры в том эпизоде было достаточно ограничиться назначением штрафного удара. Что Мешков и сделал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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werder63

Бобров, вы ВООБЩЕ правила ТОЧНО читали?????? За прерывание паса РУКОЙ желтую не дают? Да Вы просто НЕКОМПЕТЕНТНЫ....О чем с вами вообще разговаривать.....

23:17

Человек 555

В.Коваль это вас пучит дебилов весной в Москве мы вам очко это разорвём

22:55

Долой марионеток-макларенеток

Интересно было бы узнать, что это за правило имени Боброва?))

21:45

Странник-777

А в соответствии с каким регалментом Мешок не поставил на точку, когда Кришито откровенно срубил на входе в штрафную Калачева?.... Кокорин подсел под выпрыгнувшего защитника. Там ему скорее штрафной надо было ставить.

21:29

В.Коваль

Slim Taller Что-то москалей пучит сегодня.Рассчитывали.что недоразумение выиграет у Питера,а не получилось. 21:22///// недоразумение увезло из Ростова не порванное очко!

21:29

oleg_Spb

Platinum1991 68мин. Калачёв подобрал мяч на правом фланге и затеял сольный проход к воротам Зенита. От одного ушел, от второго увернулся, впереди оставался только Кришито, который и нарушил правила против игрока "Ростова" на углу штрафной Зенита. Кришито сбивает Калачёва!!! 100% пенальти в ворота Зенита, но судья Мешков не свистит!!! Арбитр видел нарушение, но свистеть, на фол итальянца Кришито, почему-то не стал. А почему??? Потому что это пенальти 100% и поражение Зенита, а это не входило в планы судьи! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!!.............................. И так же подробно преподнесите, как в штрафной Ростова сыграли против Кокорина...

21:24

Slim Taller

Что-то москалей пучит сегодня.Рассчитывали.что недоразумение выиграет у Питера,а не получилось.

21:22

Птицuk

Ха-ха-ха... И Нету тоже не надо было наказывать, когда он в баскетбол играл? Желтые получили все до одного игроки обороны Зенита, но на две конечно же не наиграл никто... :-) Мешков улетел с мешком?

21:17

Platinum1991

68мин. Калачёв подобрал мяч на правом фланге и затеял сольный проход к воротам Зенита. От одного ушел, от второго увернулся, впереди оставался только Кришито, который и нарушил правила против игрока "Ростова" на углу штрафной Зенита. Кришито сбивает Калачёва!!! 100% пенальти в ворота Зенита, но судья Мешков не свистит!!! Арбитр видел нарушение, но свистеть, на фол итальянца Кришито, почему-то не стал. А почему??? Потому что это пенальти 100% и поражение Зенита, а это не входило в планы судьи! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!!

21:16

Jean4

Это что за новые правила такие? Можно прерывать передачи мяча рукой и не получить предупреждение?

21:14

svi_57

Бобров изрекает, не приводя аргументов.

21:12

waleriy

Новые правила придамали подстилки гьлубых

21:12

hattabych

Уважаемый Бобров, прокомментируйте эпизод с нарушением на Калачеве в штрафной площади Зенита.

21:08

SSergey

Бред...

21:07

shpasic

ещё бы! хахаха!)

21:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ