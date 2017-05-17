Массимо Каррера: "Я всегда старался взять что-то полезное от каждого тренера"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что его с детства интересовала профессия тренера.

– Какое выступление станет для вас успешным в Лиге чемпионов?

– Давайте сначала закончим чемпионат России, а потом уже подумаем про Лигу чемпионов.

– Согласны с такой тренерской характеристикой, которую вам дал Марко Трабукки: Массимо совмещает тактические знания Липпи и лидерские мотивационные умения Конте?

– Всегда старался что-то брать от каждого тренера. Пять лет работал с Антонио Конте, многому научился у Марчелло Липпи. Удача меня свела с Джованни Трапаттони. Я всегда старался взять что-то полезное от каждого тренера. Это началось с малых лет. Меня с самого детства всегда интересовала фигура наставника.

– Есть ли человек, которого вы можете назвать учителем в профессии?

– Наверное, мой первый тренер. В пять-семь лет он научил меня играть в футбол. Но перед тем как стать хорошим футболистом, ты должен стать хорошим человеком. Это закладывается с детства, с первых тренеров. Поэтому уже с детства, если хочешь добиться каких-то результатов, важно учиться таким моментам у своих первых наставников.

Полное интервью Массимо Карреры