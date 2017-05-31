Массимо Каррера: "Выводы делайте сами"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не подтвердил, но и не опроверг факт договоренности о продлении контракта с клубом.

Ранее "СЭ" сообщал о том, что Каррера прилетел сегодня в столицу и договорился с красно-белыми о новом контракте сроком на 2 года. При этом действующий его договор истекает по окончании сезона 2017/18.

– Правда ли, что вы согласовали продление контракта со "Спартаком" до конца сезона 2019/20? – вопрос Каррере.

– Все, что могу сказать: я рад снова быть в Москве, идет такой приятный дождь. Выводы делайте сами. (Сергей ЕГОРОВ)

Карьера Карреры: еще два года в "Спартаке"