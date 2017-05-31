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Каррера останется в "Спартаке" еще на два года

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ., "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ., "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера достиг с клубом договоренности о продлении трудовых отношений сроком на два года.

Напомним, что итальянец пришел в штаб красно-белых прошлым летом в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева, а после отставки россиянина занял его место.

Под руководством 53-летнего специалиста москвичи победили в чемпионате России после 16-летнего перерыва. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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mikeV

зенит-супер-чемпион - Не, на один. Но с компенсацией за досрочное расторжение после первого года...

20:49

Platinum1991

Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! Предсказуемость по Бубнову - это когда арбитры СКАНДАЛЯТ и свистят в пользу Спартака!!! "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Предсказуемость по Бубнову - это когда арбитры СКАНДАЛЯТ и свистят в пользу Спартака!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

20:49

зенит-супер-чемпион

очкарик развёл свиней на два года.

20:42

Bibigon2000

верим в валеру! тьфу ты! в калеру! или как там? карьеру?еще лет 30-40 будете во всех верить

20:35

ЮЮ из_ПТУ!!!!

Отличная новость. Нечисть, лежащая у наших ног, красно-синего и голубых расцветок, захлебывается желчью от зависти))))) КТО ЧЕМПИОН? МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!

20:34

Фемистоклюс

Alexsei36 Сильнее Гончаренко, в этом сезоне доказал в двух клубах. Карреру, будем хвалить если будет бороться в следующем сезоне за золото, пока есть сомнения что справиться. === В отличие от Гончаренко, Каррера привёл свою команду к чемпионству. Именно поэтому он лучший.

20:16

Бомжей_в

Бомжи с конями за Гончаренко голосуют. 25% вместе набрали. Привет ВЦИОМ)

20:11

Фемистоклюс

AndreyV Ну вот зачем врать? Спартак осенью посыпется и Карреру к зиме с позором уволят. Главным снова станет Валера Карпин...===== То же самое говорили перед этой весной.

20:11

Alexsei36

Сильнее Гончаренко, в этом сезоне доказал в двух клубах. Карреру, будем хвалить если будет бороться в следующем сезоне за золото, пока есть сомнения что справиться.

20:11

AndreyV

Ну вот зачем врать? Спартак осенью посыпется и Карреру к зиме с позором уволят. Главным снова станет Валера Карпин...

20:00