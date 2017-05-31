Каррера останется в "Спартаке" еще на два года

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера достиг с клубом договоренности о продлении трудовых отношений сроком на два года.

Напомним, что итальянец пришел в штаб красно-белых прошлым летом в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева, а после отставки россиянина занял его место.

Под руководством 53-летнего специалиста москвичи победили в чемпионате России после 16-летнего перерыва. (Вячеслав КОРОТКИН)

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