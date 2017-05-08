Массимо Каррера: "Пресс-конференция после "Томи"? Молчание обернулось золотом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" заявил, что в субботу у него были веские причины отказаться от общения с журналистами после победы в домашнем матче 27-го тура чемпионата России над "Томью" (1:0). 53-летний итальянец привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

– Ваша постоянная неудовлетворенность в работе и постоянное желание двигаться вперед – классные качества для тренера. Не с этим ли связан ваш отказ общаться с прессой после недавнего победного матча с "Томью", который многих откровенно разочаровал?

– Я бы не очень хотел вдаваться в подробности. Это единичный случай – первый за весь сезон.

– Вот именно поэтому он и вызвал такой резонанс. Народ интересуется, почему до того безотказный Каррера взял и не пришел на пресс-конференцию после матча, который в итоге стал золотым?!

– Если серьезно, то это очень личное. Это сидело глубоко внутри. У меня накопился целый клубок эмоций в тот день. И я выбрал оптимальный, как мне кажется, вариант на тот момент. Недаром говорят, что иногда молчание – это золото. Кстати, молчание как раз золотом в итоге и обернулось (смеется).

– И чего теперь всем ждать от вас после игр – интересного общения, к которому все так привыкли, или загадочного молчания, которое оборачивается золотом?

– Это, повторю, единичный случай. Так что молчать не буду!

– Но даже при отказе от общения с прессой вы не ушли от привычного после домашних матчей общения с болельщиками...

– На то, чтобы публично не высказываться по поводу матча с "Томью", у меня были веские причины, нравится это кому-то или нет. А вот для отказа от общения с болельщиками их не было. (Георгий КУДИНОВ)

"Спартак" досрочно выиграл 10-е золото чемпионата России в воскресенье после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1), которое команда и болельщики отмечали вечером у "Открытия Арены" и ночью в ресторане.

Массимо Каррера: "Погуляли на славу! А вы как хотели?!" //

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Каррера – в гневе. Почему тренер "Спартака" не пришел на пресс-конференцию



