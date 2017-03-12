Массимо Каррера: "Отрыв в восемь очков? Впереди еще много матчей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что первый тайм его команде не удался. Специалист подчеркнул, что набранные три очка – заслуга всей команды. Вместе с тем лидер чемпионата увеличил отрыв от ближайших преследователей, ЦСКА и "Зенита", до 8 очков.

– Знал, что матч получится тяжелым, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Этого можно было избежать только быстрым голом. В первом тайме мы сыграли не так удачно, но во втором команда начала играть в футбол, "Анжи" не нанес ни одного удара по нашим воротам. В итоге игра получилась хорошей в исполнении "Спартака".

Это тренерская победа? Нет, это победа команды. Здесь никто не побеждает индивидуально. Повлияет ли отрыв от "Зенита" на команду психологически? Нет. Впереди еще много матчей, будем продолжать работать.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"