Массимо Каррера: "Болельщики меня не помяли - мы просто праздновали"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) отметил, что команда хочет набрать 72 очка. По его словам, подопечные сохраняют ту же мотивацию и желание победить, несмотря на досрочное чемпионство, передает из Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Добавим, что после матча болельщики "Спартака" выбежали на поле.

– После этого сезона говорят, что итальянские тренеры самые сильные в мире. Что вы думаете по этому поводу?

– Результаты говорят сами за себя. Мы победили в Германии, России и Англии. Однако я думаю, что есть не менее успешные тренеры, даже если они не итальянцы.

– Как удается сохранить настрой команды, ведь оставшиеся матчи ничего не значат. Есть секрет?

– Наша цель набрать 72 очка. Было правильно завершить этот чемпионат так же, как мы его проводили. У нас то же желание побеждать. В последних двух матчах будем стремиться к этому.

– Ананидзе играл очень глубоко. Он выполнял функции Фернанду?

– Хотел попробовать, чтобы он сыграл на этой позиции. Мне интересно посмотрень на него в этой роли, и он произвел хорошее впечатление.

– Не помяли вас болельщики на поле? Было ли страшно, какие эмоции испытали?

– Нет не помяли, просто праздновали. Нужно бояться в случае проигрыша, когда они выходят на поле.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"