00:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Митрофанов: "Прозвучали лживые и оскорбительные для "Зенита" и "Локомотива" сведения. Ждем извинений"

Максим МИТРОФАНОВ. Фото Евгений АСМОЛОВ/ФК "Зенит"
Максим МИТРОФАНОВ. Фото Евгений АСМОЛОВ/ФК "Зенит"
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Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов через "СЭ" сделал заявление по поводу ситуации, которая сложилась вокруг матча "Локомотив""Спартак" (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Ранее на ту же тему выступил президент "Локо" Илья Геркус. Высказывания руководителей клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" – там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

– Мы обычно глупости не комментируем, – отметил Митрофанов. – Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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баламошка

Да, в следующий раз платите больше, бомжихи, чай газа в стране меньше не станет!

00:54

shpasic

мало заплатили, нужно было бы в два раза больше дать - тогда бы Спартак и одного очка не набрал))

00:50

waleriy

Дыма без огня не бывает. Вот поэтому бомжей никто не любит.

00:47

pitersam

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)^ "просто расстроенный журналюх воспользовался доступом к публике и поделился своей грустью по поводу потерянных очков любимого клуба."..................так "журналюх" расстроился потерянным очкам, что сказал об этом ещё ДО игры :)))

00:41

andrenosov

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

00:39

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

просто расстроенный журналюх воспользовался доступом к публике и поделился своей грустью по поводу потерянных очков любимого клуба. ибо в рашке мало настоящих журналистов, обычно классические пЕсатели-любители, которые никогда не были беспристрастными. просто болельщик с аккредитацией.

00:33

higagy

А после игры с Амкаром тренер, игроки и комментатор Зенита оскорбили всех кого было не лень. Может г-н Митрофанов хочет извиниться за своих сотрудников? Или, хотя бы, призвать их извиниться за некорректные высказывания?

00:28

баламошка

Типичная лицемерная питерская баба. Сначала говорит с серьёзным умным видом, что жаловаться на судейство - удел слабых, а потом сам поднимает визг по поводу судей. Лицемер и ханжа. В общем, идеальный чиновник.

00:26

marsey

на воре шапка горит?

00:24

SP2

"Упали" ... что за лексика такая? Раньше бы такого "представителя" ТАСС на пушечный выстрел к ТАСС не подпустили бы!!!

00:24

genas

в полне возможно

00:21

KuziakaPm

Лучше признаться, чем строить девственницу.

00:21

Доктор Мясо

Глядите-ка, кто жалуется! Первый жулик!

00:17

serzheo

В чем оскорбление? Ну дали премию Локо - ну и что? Товарищ Митрофанов - не стоит даже обсуждать. Премия за победу, игру, а не за поражение.

00:12

Alex.S

Давали же за победу, а не за поражение. В чем оскорбление?

00:08

merniloskut

Хватились наперстники? Таки поздно уже - информация до ФИФА дошла!(((

00:05

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