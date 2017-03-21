Максим Митрофанов: "Прозвучали лживые и оскорбительные для "Зенита" и "Локомотива" сведения. Ждем извинений"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов через "СЭ" сделал заявление по поводу ситуации, которая сложилась вокруг матча "Локомотив" – "Спартак" (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Ранее на ту же тему выступил президент "Локо" Илья Геркус. Высказывания руководителей клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" – там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

– Мы обычно глупости не комментируем, – отметил Митрофанов. – Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации.