Максим Митрофанов: "Прозвучали лживые и оскорбительные для "Зенита" и "Локомотива" сведения. Ждем извинений"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов через "СЭ" сделал заявление по поводу ситуации, которая сложилась вокруг матча "Локомотив" – "Спартак" (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Ранее на ту же тему выступил президент "Локо" Илья Геркус. Высказывания руководителей клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" – там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".
– Мы обычно глупости не комментируем, – отметил Митрофанов. – Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации.
баламошка
Да, в следующий раз платите больше, бомжихи, чай газа в стране меньше не станет!
00:54
shpasic
мало заплатили, нужно было бы в два раза больше дать - тогда бы Спартак и одного очка не набрал))
00:50
waleriy
Дыма без огня не бывает. Вот поэтому бомжей никто не любит.
00:47
pitersam
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)^ "просто расстроенный журналюх воспользовался доступом к публике и поделился своей грустью по поводу потерянных очков любимого клуба."..................так "журналюх" расстроился потерянным очкам, что сказал об этом ещё ДО игры :)))
00:41
andrenosov
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
00:39
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
просто расстроенный журналюх воспользовался доступом к публике и поделился своей грустью по поводу потерянных очков любимого клуба. ибо в рашке мало настоящих журналистов, обычно классические пЕсатели-любители, которые никогда не были беспристрастными. просто болельщик с аккредитацией.
00:33
higagy
А после игры с Амкаром тренер, игроки и комментатор Зенита оскорбили всех кого было не лень. Может г-н Митрофанов хочет извиниться за своих сотрудников? Или, хотя бы, призвать их извиниться за некорректные высказывания?
00:28
баламошка
Типичная лицемерная питерская баба. Сначала говорит с серьёзным умным видом, что жаловаться на судейство - удел слабых, а потом сам поднимает визг по поводу судей. Лицемер и ханжа. В общем, идеальный чиновник.
00:26
marsey
на воре шапка горит?
00:24
SP2
"Упали" ... что за лексика такая? Раньше бы такого "представителя" ТАСС на пушечный выстрел к ТАСС не подпустили бы!!!
00:24
genas
в полне возможно
00:21
KuziakaPm
Лучше признаться, чем строить девственницу.
00:21
Доктор Мясо
Глядите-ка, кто жалуется! Первый жулик!
00:17
serzheo
В чем оскорбление? Ну дали премию Локо - ну и что? Товарищ Митрофанов - не стоит даже обсуждать. Премия за победу, игру, а не за поражение.
00:12
Alex.S
Давали же за победу, а не за поражение. В чем оскорбление?
00:08
merniloskut
Хватились наперстники? Таки поздно уже - информация до ФИФА дошла!(((
00:05