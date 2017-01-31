16:41 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лука Джорджевич: "Иванович - лучший действующий футболист из бывшей Югославии"

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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич выразил радость в связи с ожидающимся переходом защитника "Челси" Бранислава Ивановича. Черногорец подчеркнул, что поможет сербу адаптироваться в клубе из Санкт-Петербурга.

 
Защитник "Челси" Бранислав ИВАНОВИЧ."На каждого Луиза Адриану найдется свой Иванович"

– Вы знакомы с Браниславом Ивановичем?

– Лично пока нет. Но, конечно, мне известно, что он большой игрок, особенно для сборной Сербии. Плюс столько лет Иванович играл в "Челси". Понятно, что у него огромный опыт, и если он действительно приедет к нам, он точно принесет пользу "Зениту".

– Если трансфер состоится, будет интересно сыграть с такой легендарной личностью в одной команде?

– Конечно! Буду очень рад, если он приедет в "Зенит". В течение каждого моего года в петербургской команде в ней обязательно был кто-то из братьев по бывшей Югославии. Поэтому окажусь благодарен, что теперь это будет Бане Иванович, что буду играть с ним.

– Вы сказали Бане?

– В бывшей Югославии его именно так знают и называют. Сокращенно от Бранислав.

– Иванович гораздо старше вас, но зенитовского опыта у вас больше. Получается, несмотря на разницу в возрасте, вы, если что, будете помогать Ивановичу адаптироваться в "Зените"?

– Если смогу – то конечно, я ведь "Зените" не первый день и в Петербурге тоже. Но Бане ведь тоже играл в России, говорит по-русски, так в нашей команде ему не будет тяжело.

– Для бывшей Югославии – это культовая фигура.

– Конечно! Любой человек, который смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович большой игрок. Наверное, лучший из бывшей Югославии, из тех, кто сейчас еще играет.

– Вы видели его игры за "Челси"?

– Конечно, и за сборную Сербии тоже. Мне кажется, его весь мир знает. Был бы очень рад познакомиться лично. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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63.4%
Скорее, не нужен - пик Ивановича пройден
24.7%
Точно не нужен
6.4%
"Зенит" может изыскать внутренние резервы
5.5%
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lexx Luger

все теперь держитесь, в обороне камень!!!

19:12 31 января

Vamphyri

Лука, при всем понимании, что всякий кулик свое болото хвалит, называть Ивановича лучшим, и это при живых и здоровых играющих Модриче, Ракитиче, Манджукиче, Перишиче, Джеко - ну это странновато) Один из лучших - да. Крутой центральный защитник - да. Для нашего чемпионата уровень запредельный - да. И да, он даже круче Гарая. Но лучшим югославом... Блин, лучшие югославы все-таки в основе в суперклубах играют)

17:59 31 января

serzheo

Ну хоть кто-то будет прикрывать вашу задницу.

16:57 31 января

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