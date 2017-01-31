Лука Джорджевич: "Иванович - лучший действующий футболист из бывшей Югославии"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич выразил радость в связи с ожидающимся переходом защитника "Челси" Бранислава Ивановича. Черногорец подчеркнул, что поможет сербу адаптироваться в клубе из Санкт-Петербурга.
– Вы знакомы с Браниславом Ивановичем?
– Лично пока нет. Но, конечно, мне известно, что он большой игрок, особенно для сборной Сербии. Плюс столько лет Иванович играл в "Челси". Понятно, что у него огромный опыт, и если он действительно приедет к нам, он точно принесет пользу "Зениту".
– Если трансфер состоится, будет интересно сыграть с такой легендарной личностью в одной команде?
– Конечно! Буду очень рад, если он приедет в "Зенит". В течение каждого моего года в петербургской команде в ней обязательно был кто-то из братьев по бывшей Югославии. Поэтому окажусь благодарен, что теперь это будет Бане Иванович, что буду играть с ним.
– Вы сказали Бане?
– В бывшей Югославии его именно так знают и называют. Сокращенно от Бранислав.
– Иванович гораздо старше вас, но зенитовского опыта у вас больше. Получается, несмотря на разницу в возрасте, вы, если что, будете помогать Ивановичу адаптироваться в "Зените"?
– Если смогу – то конечно, я ведь "Зените" не первый день и в Петербурге тоже. Но Бане ведь тоже играл в России, говорит по-русски, так в нашей команде ему не будет тяжело.
– Для бывшей Югославии – это культовая фигура.
– Конечно! Любой человек, который смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович большой игрок. Наверное, лучший из бывшей Югославии, из тех, кто сейчас еще играет.
– Вы видели его игры за "Челси"?
– Конечно, и за сборную Сербии тоже. Мне кажется, его весь мир знает. Был бы очень рад познакомиться лично. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Lexx Luger
все теперь держитесь, в обороне камень!!!
19:12 31 января
Vamphyri
Лука, при всем понимании, что всякий кулик свое болото хвалит, называть Ивановича лучшим, и это при живых и здоровых играющих Модриче, Ракитиче, Манджукиче, Перишиче, Джеко - ну это странновато) Один из лучших - да. Крутой центральный защитник - да. Для нашего чемпионата уровень запредельный - да. И да, он даже круче Гарая. Но лучшим югославом... Блин, лучшие югославы все-таки в основе в суперклубах играют)
17:59 31 января
serzheo
Ну хоть кто-то будет прикрывать вашу задницу.
16:57 31 января