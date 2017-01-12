Луиз Адриану пройдет медобследование для "Спартака" в Германии

Нападающий "Милана" Луиз Адриану, который вчера вылетел из Бразилии на встречу со "Спартаком", не сразу отправился в Москву, сообщает Sky. Форвард остановится в Германии, где пройдет медобследование в одном из центров, которому доверяют красно-белые. В том случае, если осмотр станет успешным, бразилец подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали все детали этого перехода. Адриану достанется красно-белым за минимальную сумму. По информации "СЭ", его зарплата в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год. В этом сезоне форвард провел в составе "Милана" семь матчей, в которых мячей не забивал.