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Луиз Адриану пройдет медобследование для "Спартака" в Германии

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану, который вчера вылетел из Бразилии на встречу со "Спартаком", не сразу отправился в Москву, сообщает Sky. Форвард остановится в Германии, где пройдет медобследование в одном из центров, которому доверяют красно-белые. В том случае, если осмотр станет успешным, бразилец подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали все детали этого перехода. Адриану достанется красно-белым за минимальную сумму. По информации "СЭ", его зарплата в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год. В этом сезоне форвард провел в составе "Милана" семь матчей, в которых мячей не забивал. 

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Материалы REN-TV

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