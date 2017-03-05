Леонид Федун: "Сегодня был настоящий старт! Не вчера"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после игры 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) намекнул на то, что матч в Краснодаре получился намного ярче, чем встреча ЦСКА – "Зенит" накануне (0:0), передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Отметим, что красно-белые по-прежнему опережают в турнирной таблице питерцев на пять очков.

"Сегодня был настоящий старт! Не вчера", – сказал Федун.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"