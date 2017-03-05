18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Сегодня был настоящий старт! Не вчера"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после игры 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) намекнул на то, что матч в Краснодаре получился намного ярче, чем встреча ЦСКА"Зенит" накануне (0:0), передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Отметим, что красно-белые по-прежнему опережают в турнирной таблице питерцев на пять очков.

"Сегодня был настоящий старт! Не вчера", – сказал Федун.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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wolfwolk

Старт был в феврале в матчах Ростова и Краснодара в ЛЕ, из которой игрушка федуна вылетела под всеобщий смех ещё в квалифе

19:08

HerculesKolya

Хорошо сказал!

19:07

SP2

Да всё настоящее только у Спартака, конечно... Озабоченные какие-то....

19:05

shpasic

funyaka, а что сегодня показал Краснодар, например? такое же убожество, как вчера, только в защите ошибок ещё больше.

19:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну ясный болт. все не в ногу, один ты в ногу. или одно ты дерево, остальные - пни.

19:01

баламошка

Потролил скукотную конебомжату.

19:00

funyaka

shpasic === для одаренных разжевываю, имеется ввиду что обе команды показали классный футбол, а не одна забивала, а вторая смотрела на это.

18:59

Красно Белый Питер

Согласен на 100%

18:57

merniloskut

Молодец! Один хрен, - к сегодняшнему результату бамжы своё газохалявное бабло приложили...(((

18:55

shpasic

настоящий старт был позавчера, когда играл Ростов и не обделался, как наши "флагманы")

18:55

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