Леонид Федун: "Сегодня был настоящий старт! Не вчера"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после игры 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) намекнул на то, что матч в Краснодаре получился намного ярче, чем встреча ЦСКА – "Зенит" накануне (0:0), передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Отметим, что красно-белые по-прежнему опережают в турнирной таблице питерцев на пять очков.
"Сегодня был настоящий старт! Не вчера", – сказал Федун.
wolfwolk
Старт был в феврале в матчах Ростова и Краснодара в ЛЕ, из которой игрушка федуна вылетела под всеобщий смех ещё в квалифе
19:08
HerculesKolya
Хорошо сказал!
19:07
SP2
Да всё настоящее только у Спартака, конечно... Озабоченные какие-то....
19:05
shpasic
funyaka, а что сегодня показал Краснодар, например? такое же убожество, как вчера, только в защите ошибок ещё больше.
19:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну ясный болт. все не в ногу, один ты в ногу. или одно ты дерево, остальные - пни.
19:01
баламошка
Потролил скукотную конебомжату.
19:00
funyaka
shpasic === для одаренных разжевываю, имеется ввиду что обе команды показали классный футбол, а не одна забивала, а вторая смотрела на это.
18:59
Красно Белый Питер
Согласен на 100%
18:57
merniloskut
Молодец! Один хрен, - к сегодняшнему результату бамжы своё газохалявное бабло приложили...(((
18:55
shpasic
настоящий старт был позавчера, когда играл Ростов и не обделался, как наши "флагманы")
18:55