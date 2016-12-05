Леонид Федун: "Будет ли усиление "Спартака"? Да!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) поздравил команду с победой. Он добавил, что красно-белые планируют усиление в зимнее трансферное окно, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– С победой! Мы лидируем, отрыв пять очков, – сказал Федун. – Все хорошо. Вся борьба впереди, команда готова. Надеюсь, после Нового года мы будем сильнее. Будет ли усиление? Да! С Новым годом!
Леонид Федун всех поздравил! pic.twitter.com/5cWPmskPG3– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 5 December 2016
DmitryStill
Я очень надеюсь на усиление в зимнюю трансферную кампанию. Ну а всем злопыхателям, большой привет!) Смотрите не захлебнитесь в своей желчи! Все красно-белое сообщество - с Победой!!! Ждём и надеемся на весенний отрезок!
23:54 5 декабря
Веравалер
Ну смотри, Арнольдыч. Обещал...
22:56 5 декабря
pravda1979
После долгожданной победы в чемпионате, если ей будет суждено случится, Леонид Арнольдович, всех поздравит с... первым сентября, на радостях и от переизбытка эмоций. ))
22:36 5 декабря
= Даль =
Будет ли усиление? Да! С Новым годом!=== что курит Федун? до Нового года месяц почти.
22:21 5 декабря
Адвокат 161
Еще и Безбородова купят?
22:19 5 декабря
Exsorsist
22:15 5 декабря
Exsorsist
werder63 Ну почему у зенита ничего нет? Есть проплаченные СМИ и тролли. Это немало...
22:15 5 декабря
Роман72
Питерские глоры вы определитесь уже : Спартак охаивает судей или покупает? А то диссонанс у вас в комментах
22:14 5 декабря
А380726
Вангую: до весны этого клоуна прикроют, задолбал он уже всех, включая Авена
22:12 5 декабря
werder63
Спартак кинул Зениту ПЯТЬ очков преимущества, несмотря на все газпромовские миллиарды))) Потому что ГЛАВНОЕ - ТРЕНЕР, КАПИТАН и КОМАНДА! А у Зенита - ни тренера, ни команды, а капитана вообще не знаю - есть он там??)) И еще, модератор, уберите пожалуйста безмозглое быдло с форума, которому сказать нечего, только бессильно материться НЕ ИМЕЕТ ПРАВА находиться здесь))) Ну а СПАРТАК - ЧЕМПИОН)))
22:10 5 декабря
Maxiros
Федуну стоит верить, слов на ветер как правило не бросает.
22:09 5 декабря
Митяй Антибомж
Рано ещё новый год отмечать, Арнольдыч )) А вот усиление надо.
22:08 5 декабря
Блудный Свин
ещё несколько судей возьмут зимой?
22:04 5 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что? еще судьям занесет??? перестарается и они станут жирные и неповоротливые совсем. а забугорных покупать дороже встанет...
22:03 5 декабря
SP2
А чего так? Просто кампании по охаиванию судейства и костоломному стилю игры разве уже не хватает?
22:02 5 декабря