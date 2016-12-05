21:54 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Будет ли усиление "Спартака"? Да!"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) поздравил команду с победой. Он добавил, что красно-белые планируют усиление в зимнее трансферное окно, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– С победой! Мы лидируем, отрыв пять очков, – сказал Федун. – Все хорошо. Вся борьба впереди, команда готова. Надеюсь, после Нового года мы будем сильнее. Будет ли усиление? Да! С Новым годом!

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КОММЕНТАРИИ (15)
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DmitryStill

Я очень надеюсь на усиление в зимнюю трансферную кампанию. Ну а всем злопыхателям, большой привет!) Смотрите не захлебнитесь в своей желчи! Все красно-белое сообщество - с Победой!!! Ждём и надеемся на весенний отрезок!

23:54 5 декабря

Веравалер

Ну смотри, Арнольдыч. Обещал...

22:56 5 декабря

pravda1979

После долгожданной победы в чемпионате, если ей будет суждено случится, Леонид Арнольдович, всех поздравит с... первым сентября, на радостях и от переизбытка эмоций. ))

22:36 5 декабря

= Даль =

Будет ли усиление? Да! С Новым годом!=== что курит Федун? до Нового года месяц почти.

22:21 5 декабря

Адвокат 161

Еще и Безбородова купят?

22:19 5 декабря

Exsorsist

22:15 5 декабря

Exsorsist

werder63 Ну почему у зенита ничего нет? Есть проплаченные СМИ и тролли. Это немало...

22:15 5 декабря

Роман72

Питерские глоры вы определитесь уже : Спартак охаивает судей или покупает? А то диссонанс у вас в комментах

22:14 5 декабря

А380726

Вангую: до весны этого клоуна прикроют, задолбал он уже всех, включая Авена

22:12 5 декабря

werder63

Спартак кинул Зениту ПЯТЬ очков преимущества, несмотря на все газпромовские миллиарды))) Потому что ГЛАВНОЕ - ТРЕНЕР, КАПИТАН и КОМАНДА! А у Зенита - ни тренера, ни команды, а капитана вообще не знаю - есть он там??)) И еще, модератор, уберите пожалуйста безмозглое быдло с форума, которому сказать нечего, только бессильно материться НЕ ИМЕЕТ ПРАВА находиться здесь))) Ну а СПАРТАК - ЧЕМПИОН)))

22:10 5 декабря

Maxiros

Федуну стоит верить, слов на ветер как правило не бросает.

22:09 5 декабря

Митяй Антибомж

Рано ещё новый год отмечать, Арнольдыч )) А вот усиление надо.

22:08 5 декабря

Блудный Свин

ещё несколько судей возьмут зимой?

22:04 5 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

что? еще судьям занесет??? перестарается и они станут жирные и неповоротливые совсем. а забугорных покупать дороже встанет...

22:03 5 декабря

SP2

А чего так? Просто кампании по охаиванию судейства и костоломному стилю игры разве уже не хватает?

22:02 5 декабря

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