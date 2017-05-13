Лапочкин не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 9-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак" арбитр Сергей Лапочкин имел основания наказать гостей 11-метровым ударом. В штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча, отскочившего от газона, и руки Луиза Адриану. Рука спартаковца находилась в неестественном положении – была отставлена в сторону. Судья пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)