Лапочкин не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 9-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак" арбитр Сергей Лапочкин имел основания наказать гостей 11-метровым ударом. В штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча, отскочившего от газона, и руки Луиза Адриану. Рука спартаковца находилась в неестественном положении – была отставлена в сторону. Судья пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)
RSDsouth
Такой уж у нас Чемпион ...
16:00
Махмуд Махмедов
Так оно и понятно. И в следующий раз не поставит судья продажная.
15:57
Exsorsist
Могли наказать реально. Центр обороны просто дыра. Где были Кутепов и Сальва, непонятно...((((
15:47
FINIX
Случайное попадание мяча в руку не является нарушением правил, в какой бы точке поля оно ни произошло. Не считается умышленной игра руками, когда футболист инстинктивно закрывает лицо, чтобы защититься от мяча, или мяч коснулся руки, отскочив от земли, ударился об нее, когда игрок стоит спиной к сопернику....... Кстати, про закрывание руками лица - это из матча с Зенитом, про который мешки постоянно воняют...
15:46
Thomas_Boy_
RW.irk ___________ Это конебомжей тащат, а тут просто случайность.
15:43
RW.irk
Тащат Спартак к чемпионству! Бгг)))
15:36
В.Коваль
согласно положения 168,23 b устава ФИФА 11-метровые штрафные удары в ворота Спартака назначать запрещено, также согласно положения 168. 23.с запрещено давать игрокам этой желтые и красные карточки.
15:35
KuziakaPm
Мяч вроде в подмышку попал. А Хомичу реально красная. Фол последней надежды.
15:31
biggp1
за то же самое назначили пенальти в ворота Уфы.. вся страна видит это горечемпионство пятаков
15:31
spartakch
А как насчёт эпизода, когда Хомич играет в ногу Андриано? Красная и до свидания....Тут бобёр молчок? Или СЭ только в одном направлении освещает матч, газпроммедиа?
15:30
Jean4
Господи, если все такие "пенальти" ставить, то игра будет похожа на бред, проще тогда связать всем игрокам руки веревкой. =))))
15:26
Exsorsist
Как Спартак Бобер тут, как тут, со своими домыслами. Необходимо Боброва штрафовать на 1 млн. евро, за каждый треп.
15:18
kwazar312
как же надоели эти вымыслы о пенальти в ворота "Спартака"...Надо принять в правилах проведения чемпионата РФПЛ ПУНКТ-----в играх "Спартака" обязать судей до 10-й минуты игры должно быть назначено не менее 2-х пенальти....А то как то неинтересно,румын требует назначить пенальти на 6-й минуте,сегодня Бобров на 9-й и так постоянно...маразм,противно газету читать...никакой объективности,одна желтуха.Не такой был СЭ ЛЕТ 15 назад...
15:15
old grumbler
мяч нашел руку а не рука мяч...
15:13
serenky25
Правильно не поставил. Рекомендации ФИФА, УЕФА и Федуна (не ставь пенальти если можно не ставить)
15:03
Andrey6201
Бобер с утра уже приложился?
15:01
сп@рт@к
Извиняюсь. Бобров, конечно. Кстати, почему бы администрации сайта не усовершенствовать форум? И, в качестве примера, не взять, хотя бы, сайт "чемпионат"?
14:56
сп@рт@к
Пусть г-н Боров попробует выпрыгнуть с прижатыми руками.
14:55