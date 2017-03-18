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Квинси Промес: "Спартак" проявил характер, и я доволен, что мы не проиграли "Локомотиву"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) в эфире передачи "После футбола" отметил, что удовлетворен тем, что команда не проиграла. По его словам, сегодня красно-белые проявили характер, благодаря которому смогли отыграться.

- С одной стороны, мы не проиграли, и поэтому есть удовлетворенность, - заявил Промес. - Но мы и не выиграли. Но я доволен, что не проиграли. После матчей сборных мы продолжим борьбу за чемпионство.

"Локомотив" - мощный коллектив, у которого есть основания рассчитывать на хороший результат. Не забывайте, что они повели в счете, поэтому им было легче. Во втором тайме мы создали много моментов. К сожалению, не смогли хотя бы еще один реализовать. Но все же я доволен тем, что смогли отыграться. Ребята проявили характер.

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