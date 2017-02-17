Константин Сарсания: "Зенит" пытался купить Суареса"

Как стало известно "СЭ", в 2007 году "Зенит" вел переговоры о приобретении у "Гронингена" тогда еще малоизвестного нападающего Луиса Суареса. Сам уругваец в 2009-м в интервью одному из голландских журналистов признавался, что мог уехать в Россию, но выбрал "Аякс", где в итоге и отыграл три с лишним сезона.

– Действительно, мы тогда вели двух нападающих – Луиса Суареса и Лисандро Лопеса, – подтвердил Константин Сарсания, в те годы работавший в "Зените" спортивным директором и советником президента клуба. – К сожалению, в итоге не удалось взять ни одного из них.

Суарес, переехав в Голландию в 19 лет, достаточно быстро адаптировался в местном футболе и обратил на себя внимание "Аякса". Настал момент, когда он потребовал от руководства "Гронингена" трансфера в амстердамский клуб, а после отказа обратился в арбитражный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов. В итоге клубы все-таки нашли компромисс, и "Гронинген" согласился продать нападающего за 8 миллионов евро. (Александр БОБРОВ)