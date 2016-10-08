Константин Сарсания: "Теории заговоров возникают лишь после поражений "Спартака"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания высказал мнение, что скандалы в чемпионате России возникают только после поражений "Спартака". Также специалист подчеркнул несбалансированность состава красно-белых.

– Как реагируете на информационное цунами после матча "Зенит" – "Спартак", которое смело со своего поста главу судейства Валентина Иванова?

– Ошибки, безусловно, были. Самая обидная для "Спартака" – когда не дали желтую карточку Кришито за фол против Промеса. Но таких фолов, как и такого судейства в целом, у нас в лиге достаточно. И ни один матч другой команды не вызывает в обществе истерику. Такая же истерика в прошлом чемпионате была после игры "Ростова" и "Спартака". Теории заговоров возникают лишь после поражений красно-белых.

– Но играет самая популярная команда страны. Какое место по силе состава занимает в премьер-лиге "Спартак"?

– "Спартак" – команда несбалансированная, это ключевая проблема. Группа атаки сильнее обороны и вратаря. По составу, с точки зрения его сбалансированности, "Спартак" – пятая команда лиги.

– Получается, перспективы на чемпионство сомнительны.

– Бывает, что недочеты компенсируются самоотдачей, удачей, организацией игры, функциональной подготовкой. Футбол непредсказуем, и, исходя из этого, у команды есть шансы на чемпионство.

– У Карреры нет российского помощника. Нужен такой человек?

– Конечно. Либо тренер, либо спортивный директор. С чего началась неудачная серия? На мой взгляд, Каррере не объяснили, что Хабаровск при Григоряне – очень агрессивный соперник, и если стоит задача взять трофей, надо играть основным составом. А получилось, что поехали основой, но вышли полурезервом. Считаю, это и есть незнание российских реалий. СКА Григоряна сыграл в агрессивный футбол, чего красно-белые явно не ожидали. Получилось, и силы потратили на дальний перелет, и проиграли. (Сергей ЕГОРОВ)